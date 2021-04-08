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Gündem Parayı çalan tatilde parası çalınanlar hapiste
Gündem

Parayı çalan tatilde parası çalınanlar hapiste

Zalimin mazlum, mazlumun zalim gibi gösterildiği ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen bir garip zimmet davasının ilk duruşması bugün başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 11:03:00 -
Parayı çalan tatilde parası çalınanlar hapiste

 Haber Merkezi 

İstanbul Sefaköy’de yanlarında çalıştırdıkları M.A. isimli şahıs tarafından zimmete geçirilen paralarını isteyen aile üyeleri, tam 123 gündür adaletin tecelli edeceği günü bekliyor.

6 Aralık 2020’de Samsun’da yaşanan olayda mağdurlar sanık, sanık ise müşteki gibi gösterilerek maşeri vicdanları yaralayan bir hukuk skandalına imza atıldı. Yanında çalıştığı esnafın paralarını zimmetine geçiren M.A. isimli şahıs için Küçükçekmece Savcılığı’na şikayette bulunan ve akabinde kendi imkanları ile zimmet şüphelisine ulaşan aynı aileden 3’ü kardeş, 1’i yeğen F.A., S.A, F.A ve S.A adlı kişiler zimmet suçlusu M.A. ve nişanlısı tarafından, “Beni kaçırmaya geldiler” iddiasıyla polise şikayet edilmişti.

Şiddete başvurmadan parasını geri isteyen 4 kişi sorgusuz sualsiz polis tarafından gözaltına alınmış ve savcı tarafından mesnetsiz iddialar kesin gerçekmiş gibi hiçbir araştırma yapılmadan mağdurlar tutuklanmaya sevk edilmişti. Samsun Cumhuriyet Savcısı İlyas Abukan’ın hazırladığı iddianameyle mağdurlar için bir de 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tek suçları M.A. tarafından zimmete geçirilen paralarını istemek olan ve 123 gündür tutuklu bulunan aile üyeleri ağır ceza talebiyle yargılanırken, paraları zimmetine geçiren 25 yaşındaki M.A ise lüks içinde ve tatillerde gününü gün etmeye devam ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Mehmet

Bu nasıl bir yargı Allah savcılara merhamet versin olayı araştırıp soruşturmadan balıklama üzerine atıyorlar yahu vijdan en rahat olacagını olaya imza atın yoksa inceleyin öyle karar verin
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dürüst

TÜRKİYE DE HUKUK; HAKLI OLAN DEĞİL PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALIYOR.!!!!!
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