Parayı çalan tatilde parası çalınanlar hapiste

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İstanbul Sefaköy’de yanlarında çalıştırdıkları M.A. isimli şahıs tarafından zimmete geçirilen paralarını isteyen aile üyeleri, tam 123 gündür adaletin tecelli edeceği günü bekliyor.

6 Aralık 2020’de Samsun’da yaşanan olayda mağdurlar sanık, sanık ise müşteki gibi gösterilerek maşeri vicdanları yaralayan bir hukuk skandalına imza atıldı. Yanında çalıştığı esnafın paralarını zimmetine geçiren M.A. isimli şahıs için Küçükçekmece Savcılığı’na şikayette bulunan ve akabinde kendi imkanları ile zimmet şüphelisine ulaşan aynı aileden 3’ü kardeş, 1’i yeğen F.A., S.A, F.A ve S.A adlı kişiler zimmet suçlusu M.A. ve nişanlısı tarafından, “Beni kaçırmaya geldiler” iddiasıyla polise şikayet edilmişti.

Şiddete başvurmadan parasını geri isteyen 4 kişi sorgusuz sualsiz polis tarafından gözaltına alınmış ve savcı tarafından mesnetsiz iddialar kesin gerçekmiş gibi hiçbir araştırma yapılmadan mağdurlar tutuklanmaya sevk edilmişti. Samsun Cumhuriyet Savcısı İlyas Abukan’ın hazırladığı iddianameyle mağdurlar için bir de 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tek suçları M.A. tarafından zimmete geçirilen paralarını istemek olan ve 123 gündür tutuklu bulunan aile üyeleri ağır ceza talebiyle yargılanırken, paraları zimmetine geçiren 25 yaşındaki M.A ise lüks içinde ve tatillerde gününü gün etmeye devam ediyor.