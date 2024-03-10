Parasını alamayan Icardi'den Galatasaray'a ihtarname!

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte sakatlığı gerekçesiyle ülkesi Arjantin’e giden Mauro Icardi, bununla ilgili tartışma konusu olmuştu. Kulüp cephesi, gerçekten sakat olduğunu iddia etmiş, bazı çevreler ise bunun maddi kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak, "Beyan esastır" gerçeği içerisinde hareket eden futbol camiası, Icardi’nin sakatlığını kabul etti. Arjantinli golcünün, Galatasaray’ın en sıkıntılı süreçlerinde, antrenman yapamasa bile iğneyle sahaya çıktığı belirtildi.

Milliyet'teki habere göre, buna rağmen sarı-kırmızılı futbolcunun maddi anlamda da sıkıntısı büyüktü. Geçen yılın alacakları da dahil olmak üzere, şubat ayının ortalarında 5 milyon euroyu aşkın bir para beklentisi içinde olan Icardi, bu konuda hep bir gelişme bekledi. Fakat istediği bir türlü olmayınca, "ihtarname" kozu devreye girdi. Futbolcu kısaca, "Ya parayı 5 Mart’a kadar ödeyin ya da sözleşmeyi feshederim" diyen resmi bir yazıyla kulübün kapısını çaldı.

Son güne kadar bekleyiş içinde olan Galatasaray, futbolcu cephesini ikna etti ve faizleriyle birlikte paranın taksitlendirilmesini sağladı. 6 Mart’ta taraflar arasındaki protokol imzalandı ve Arjantinli futbolcu hem antrenmanlara çıktı hem de son Rizespor karşılaşmasında golünü attı.

Galatasaray'da bu sezon 37 maça çıkan Mauro Icardi, 21 gol attı ve 10 asist yaptı.

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