Paralimpik milli sporcu Uğurcan Özer'in hedefi 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Paralimpik milli sporcu Uğurcan Özer, triatlon branşında katılmayı hedeflediği 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya alarak, Türk spor tarihine geçmek istediğini söyledi.

Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından organize edilen ve 10 Ekim'de Portekiz'in Alhandra kentinde 2020 ITU Paratriatlon Dünya Kupası'na hazırlanan Uğurcan, elektronik alışveriş sitesi "Shopiglo" ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Milli sporcu, sözleşme töreninin ardından AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki hedefiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bireysel sporlardaki sponsor desteğinin önemine değinen Uğurcan, "2021 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarımıza son hızla devam ediyoruz. Bu süreçte sponsor desteğimiz oluyor. Aynı zamanda Avrupa ve Dünya Şampiyonası için böyle bir desteğin arkamda olması çok önemli. Yarışlara çok daha iyi hazırlanacağız. Çok daha büyük hedeflerimiz olacak. İnşallah uluslararası şampiyonalarda madalyalar getirip hem ülkemi gururlandırmak hem de sponsorlarımı onore etmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Paralimpik Oyunları'na katılmak için kota mücadelesi veren 22 yaşındaki triatloncu, "Portekiz'deki Dünya Kupası yarışımız için uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Pandemi nedeniyle aksamalarımız oldu ama kamplarla yarışa iyi hazırlandık. Hedefim Paralimpik Oyunları'na vize almak. Bu yarışlarda elimden geleni yapıp puanlamada öne geçerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesinin planlarında değişikliğe neden olduğunu dile getiren Uğurcan Özer, "Planlarımızı ileri almak zorunda kaldık. Türkiye'de bir ilk olmak için çabalıyorum. Önceden triatlon branşında Paralimpik Oyunları'na sporcu gönderememiştik. Ben de ilkleri yaşamak ve ülkeme yaşatmak istiyorum. Madalya kazanmak en büyük hedefimiz. Ne kadar ertelenirse ertelensin bu hedefimiz hiçbir zaman sapmayacak. Madalya hedefiyle bu yolda ilerleyeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Uğurcan, Paralimpik Oyunları'na katılım mücadelesiyle ilgili, "Kota için üç yarışın ortalaması dikkate alınıyor. Üç yarışta alınan puanlara göre dünya sıralamasındaki yerimize göre vize alacağız. Şu anda tek bir yarışa girdim. İki yarış eksiğim olmasına rağmen dünyada 28. sıradayım. Önümdeki rakipler bütün yarışlarını tamamladı. Gireceğim diğer yarışlarda alacağım sonuçlarla dünya sıralamasında ilk 10'a gireceğimi düşünüyoruz. İstatistik olarak çok iyi gidiyoruz ve performansımdan çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

- Koronavirüs salgın döneminde antrenmanlar





Milli sporcu, koronavirüs salgını nedeniyle spor salonları ve havuzların kapalı olduğu dönemde dahi çalışmalarına ara vermediğini söyledi.

Denizde ve insanlardan uzak yerlerde çalıştığını aktaran Uğurcan, şunları kaydetti:

"Havuzlar kapalı olmasına rağmen denizlerimiz açıktı. Antrenmanlarıma denizde devam ederek açıklarımı kapattım. Bisiklet ve koşu antrenmanlarımı da olabildiğince insanlardan uzak yerlerde yaptım. Bu süreci iyi bir şekilde değerlendirdim. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli sporculara karantina döneminde büyük kolaylık sağladı. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Antrenmanlarımızı bu şekilde gerçekleştirebildik."

Kota mücadelesi sürecinde sponsorları sayesinde yarışlara daha iyi hazırlandığını vurgulayan Uğurcan, "Sponsorlarım Eroğlu Holding, Shopiglo ve fizyoterapi sponsorum Ptacademy ile yarışlardaki stratejimi belirlerken en iyi yolu izliyoruz. Bu yolda yalnız yürümek istemiyorum. En büyük amacım ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu süreçe federasyonumuz bize çok byük destek veriyor. Bunun dışında masraflarımızı karşılamak için sponsorluklar büyük öneme sahip. Sponsorlarım çok büyük firmalar. Bu yolda onlarla başarıya koşmak en büyük hedefim." diyerek sözlerini tamamladı.