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Spor Paralimpik atıcıların, Ukrayna ile yaptığı ikili kamp tamamlandı
Spor

Paralimpik atıcıların, Ukrayna ile yaptığı ikili kamp tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:31:37 -
Paralimpik atıcıların, Ukrayna ile yaptığı ikili kamp tamamlandı

ANKARA (AA) - Paralimpik Atıcılık Milli Takımı'nın, Ukrayna Milli Takımı ile yaptığı ikili kamp tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Atıcılık Milli Takımı, yeni normalleşme sürecindeki ilk ortak kampını Ukrayna ile gerçekleştirdi.

Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda, 11'i Türk, 7'si Ukraynalı, 18 sporcunun yer aldığı çalışmalarda takım antrenmanlarının yanı sıra turnuva düzenlendi.

Atışlar sonunda düzenlenen kupa töreninde, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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