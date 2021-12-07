Paradigmayı Türk SİHA’ları belirliyor

Yavuz Selim İstanbul

Vurucu gücünün yanı sıra keşif ve gözetleme, istihbarat sağlama gibi özellikleriyle güvenlik güçlerimizin operasyonel başarısını artıran insansız hava araçlarımız dünyanın gündeminden düşmezken, satış anlaşmalarına hemen her gün yeni bir ülke ekleniyor.

Semalar SİHA’larımızla güvende

Bayraktar TB2, Aselsan ANKA, Tusaş AKSUNGUR ile “3’ü bir arada” SİHA gücü oluşturan Türkiye, semaların en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor. Karabağ, Libya ve Suriye’de dengeleri değiştiren Türk SİHA’ları; Fas’tan Etiyopya’ya, Afrika’dan Orta ve Güneydoğu Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada semalarda güvenliği tesis ediyor. Ukrayna’da SİHA üssü kurmaya hazırlanan Türkiye; Polonya, Irak, Fas, Etiyopya, Ruanda, Nijerya, Nijer gibi ülkelerle peş peşe insansız hava aracı satış sözleşmeleri imzalıyor.

SİHA’lar karşısında yenik ekin yaprağına dönen büyük devletlerin ileri teknolojili hava savunma sistemlerinin revize edilmesi için milyonlarca dolar harcanıyor. Airshow’da görücüye çıkan Reach-S modeli SİHA’nın Bayraktar TB2’ye birebir benzerliği dikkat çekerken Türkiye taklit eden değil taklit edilen ülke oldu. Yüzyıldır dünyanın kanını emen emperyal devletler ise hep aynı sorunun cevabını arıyor: “Türkiye İHA konusunda bu güce nasıl ulaştı?”

Ukrayna'ya SİHA üssü kuruyoruz

Baykar, Ukrayna’da eğitim ve SİHA üretimi için tesis kurarak bir ilke imza atıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı, Baykar ile Kiev yakınlarında SİHA bakım merkezi inşa edilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığı duyurdu.

Her gün bir Türk SİHA’sı haberi yapan ABD’li Bloomberg, Türkiye’nin Ukrayna’ya açıklanandan çok daha fazla SİHA sattığını iddia etti. Tam bu süreçte Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterinde 12 Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu, 24 adet daha daha alacaklarını duyurdu.

Hudut komşumuz Irak, Rus savaş uçağı yerine 100 milyon dolarlık bedelle Bayraktar TB2 İHA ile askeri kapasitesini artırma kararı aldı.

SİHA’ların hurdaya çevirdiği pantsir güncellemeye girdi

Rusya, Türk SİHA’larına karşı bütün cephelerde başarısız kalan Pantsir hava savunma sistemlerini revizyona aldı. Suriye’de olduğu gibi Dağlık Karabağ’ı işgalden kurtarma harekatında Ermenistan’ın envanterindeki Pantsir’ler de Türk SİHA’larına karşı koyamamıştı. Pantsir’ler bizzat SİHA’lar tarafından bombalanarak hurda yığınına dönüştürülmüştü.

Çevre örgütlerinin gündemi SİHA

Kaos baronu Soros’un fonlarıyla dünyada etki ajanlığına soyunan sözde çevre örgütü Greenpeace, Bayraktar TB2 SİHA’larının Türkmenistan’da da kullanıldığının tespit edildiğine vurgu yaparak, “baskıcı rejimlere askeri ihracatın durdurulması” gibi tuhaf açıklama yaptı.

Polonya, Türkiye’den 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satın aldı. Polonya, envanterine Türk SİHA’ları katan ilk NATO ve AB ülkesi oldu.

Afrika SİHA’larla ayağa kalkıyor

13 adet TB2 SİHA alan Fas, savunmasını 6 Türk SİHA’sıyla daha güçlendireceğini duyurdu.

Cezayir, Ruanda ve Nijerya’nın ardından bir diğer Afrika ülkesi Nijer, DEAŞ gibi örgütlere karşı mücadelesini Türk SİHA ve zırhlı araçları ile vereceğini ilan etti.

Tigray’daki isyancılarla mücadele eden Etiyopya ordusu, envanterine 6 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı kattı.