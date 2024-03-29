Paradan kule dikenlerden şehremini olmaz! CHP’liler yolsuzluk batağına saplandı

HABER MERKEZİ

Geçmişte brifingli yargı eliyle Refah Partisi’ne açılan “Kayıp Trilyon” davasını destekleyen ve her fırsatta AK Parti iktidarına “yolsuzluk” iftirası atan CHP, resmen yolsuzluk batağında debeleniyor. Kirli ittifaklarla ele geçirdikleri belediyeleri talan eden ve içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paralarla kuleler diken CHP’liler, sürekli kirli para skandallarıyla gündeme geliyor. Kayıt dışı yardım toplayan, iş adamlarının kafasını koparan, Meclis’te dolarla dolu poşetler unutan, il binasına bavullarla para taşıyan, çakarlı araçlarla aylarca İBB iştiraklerinden nakit transferleri yapan, milyon dolarlık villalarını gizleyen ve bir bir savcıların huzuruna çıkarak ifade veren CHP’lilerin rezil hali, kamunun kaynaklarının nasıl iç edildiğini gözler önüne seriyor.

Mangırcılardan şehremini olmaz

Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan, “Bütün mitinglerde Atatürk’ü gösterip oy istiyorlar. Bunlar Atatürk’ün ‘istikbal göklerdedir’ sözünü yanlış anlamışlar. Üzerinde Atatürk’ün resminin olduğu paradan kuleler inşa ederek göğe yükselmeye çalışıyorlar. İHA ile SİHA ile KAAN ile göklere çıkaranlara ‘geri kafalı’ diyorlar ama bunlar ‘Mangır Atatürkçüsü.’ 31 Mart’ta 81 ilimizin şehreminlerini seçeceğiz. Şehrin yönetimini, bütçesini, her şeyini emanet edeceğimiz ‘emin’ insanları belirleyeceğiz. Topladıkları paraların kaynağını açıklayamayan kişileri nasıl şehremini seçebiliriz.

Dolayısıyla ‘paradan kule’ dikenleri değil milletin parasıyla hizmet üretenleri seçmeliyiz” dedi.

Ahlaki olarak zafiyet içindeler

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mehmet Sarı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mehmet Sarı ise şunları söyledi: “Özellikle CHP’de kongre yapıldıktan ve yeni acemi genel başkan iş başına geçtikten sonra İstanbul’da bu işleri finanse eden bir yapı peydah oldu. Bu yapının, kamu kaynakları üzerinden siyasal bir operasyon sürecini yürüttüğüne ilişkin önemli emareler var. Çünkü baktığımızda Belediye başkanları, yardımcıları, belediye meclis üyeleri, yine genel başkan ya da belediye başkan danışmanları, başkanın şirketinde çalışan kasası bu para ilişkilerinin içerisinde bulunuyor. Bunların hepsi hayatın akışına aykırı. Bakınız, siyaset her şeyden önce ahlakla yapılır. Çünkü milletin emaneti olan bütçenin ancak ve ancak milletin hayrına, milletin menfaatine harcanması gerçekliği ortadadır. Ama maalesef kongre sürecinden sonraki CHP’de çok büyük bir usulsüzlük, yolsuzlukların baş gösterdiği gerçekti. CHP’de çok büyük usulsüzlüklerin, yolsuzlukların baş gösterdiği gerçeği gün yüzü gibi ortada duruyor. Geçmişte İSKİ, ASKİ skandallarıyla birlikte nasıl kamu bütçesinin tarumar edildiğini biz aslında çok iyi biliyoruz. Bu zihniyetin ahlaki kriter noktasında, ne tür bir zafiyet içerisinde olduğunun da farkındayız. Bugün gün yüzüne çıkan skandallar da göreve gelir gelmez kısa süre içerisinde yerel yönetimlerde nasıl talan yaşandığını, İstanbul bütçesinin nasıl tarumar edildiğini bir kez daha gösterdi. Bu zihniyetin yeniden göreve gelmesi halinde bu kirli ilişkilerin, bu tür kara para akışlarının süreceğini ve kamu bütçesinin nasıl yolsuzluklarla, usulsüzlüklere alet edileceğini bir kez daha göreceğimizi ifade edebilirim. Bu talanın önüne geçmek için belediyelerimizi yeniden bunlara bırakmamalıyız ve Cumhur İttifakı’nın ehil kadrolarını tercih etmeliyiz.”

İşte CHP’nin yolsuzluklarını gözler önüne seren olaylar

Kurultay sonrası ifşa olan ve CHP’nin nasıl bir yolsuzluk ağı kurduğunu gözler önüne seren kara para iddialarından bazıları şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçime 23 gün kala 4 milyon dolar tutarında mal varlığı listesi açıklayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, aynı gün paravan şirketler üzerinden Boğaz manzaralı ve 50 milyon dolar değerinde 3 adet malikane aldığı deşifre oldu.

İmamoğlu’nun kara kutusu ve gizli kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile bazı CHP’lilerin sözde İstanbul il binasını satın almak için topladıkları ve sadece sayımı 4 saat süren bavullar dolusu kara paranın kaynağı ve nereye harcandığı gizemini koruyor.

Elindeki belgeleri savcılıkla paylaşan işadamı Hasan Şenyurt, İmamoğlu’na yakın işadamı Hüseyin Köksal’ın şoförünün CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından tahsis edilen çakarlı araçla İBB iştiraki ‘Kültür A.Ş.’den 6 ay boyunca çantalarla dolar ve euro taşıdığını ve 200 milyonluk bir vurgun olduğunu öne sürdü.

Yönettikleri belediyelerin bütçesi ile “paradan kule” rezaletine destek verdikleri ortaya çıkan CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Temizlik görevlileri, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un TBMM’deki odasında poşet içerisinde 250 bin dolar nakit para buldu. Ancak CHP yönetimi, olayı Meclis Polis Amirliği’ne bildirmek yerine gizledi.

Kılıçdaroğlu’nun devrildiği CHP’nin 38’inci kurultayında, CHP’li bir belediye başkanının talimatıyla Laleli’de 4 kuyumcunun Pazar günü açıldığı ve UBER araçlarıyla milyonlarca lira alınarak delegelere dağıtıldığı öne sürüldü.

Peşi sıra patlak veren kirli para iddiaları ile “mangır partisi”ne dönen CHP’nin yolsuzluğun odağı haline geldiğini ve fondaş medyanın ise yaşanan rezaleti gizlediğini söyleyen uzmanlar, 31 Mart’ta bu talana sandıkta ‘dur’ denilmesi gerektiğini vurguluyor.