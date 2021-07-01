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Ekonomi Para piyasaları uzmanı altın yatırımcılarını uyardı! Bu olanlar tamamen tuzak
Ekonomi

Para piyasaları uzmanı altın yatırımcılarını uyardı! Bu olanlar tamamen tuzak

Son haftalardaki altın ve gümüş fiyatında düşüşler yaşanırken, para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli uyarılarda bulundu. Memiş vatandaşın tuzağa çekildiğini bu sözlerle açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 13:32:00 -
Para piyasaları uzmanı altın yatırımcılarını uyardı! Bu olanlar tamamen tuzak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarında manipülasyon yapıldığını iddia ederken "altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşü kalıcı bulmuyorum" dedi.

Dünya piyasalarında ons altın ve ons gümüş fiyatının artması iç piyasada ise dolar kurunun yükselmesi emtia fiyatlarında belirsiz fiyat hareketlenmelerine neden oldu. Gümüşün ve altının ons fiyatı, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını aşağı doğru çekerken dolar kurunda yukarı yönlü sert hareketler altın fiyatlarının yükselmesinin önünü açtı.

Altın ve gümüşte düşüşü fırsat olarak görün

Altın ve gümüş fiyatındaki bu belirsizlik havası yatırımcıyı tedirgin etti. Türkiye'nin önemli piyasa uzmanlarından İslam Memiş yatırımcıyı bu konuda uyardı. Memiş altın ve gümüş yatırımcısının tuzağa çekildiğini ifade ederken altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan düşüşün fırsat olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü.

Bu düşüşler tuzak düşüşler...

Memiş altın ve gümüş yatırımcısına şu sözlerle uyarıda bulundu:

- Gram altın fiyatının 490 TL seviyesine kadar gerilediğini gördük. Altın fiyatlarında her düşüşün birer alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor.

- Bu düşüşler kalıcı değil tuzak düşüşler. Bunlar enflasyon endişesiyle birlikte yapılan manipülasyonlardır.

- Altın ve gümüş yatırımcılarını tuzağa düşürmek için bu manipülasyonu yapanlar fiyatlarını gerilemesini birer alım fırsatı olarak değerlendiriyorlar.

- O yüzden varlıklarınıza sahip çıkın. Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olacağını düşünmüyorum.

- Elinde Türk Lirası tutanlar "tekrar düşer mi, bekleyeyim mi?" gibi sorularla vakit geçirirken kafaları karışıyor.

- Bu işin temelinde olan süreç altın fiyatlarının 500 TL altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendiren orta ve uzun vade olarak düşünenler her zaman avantajlı çıkıyor.

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