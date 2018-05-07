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Para karşılığı Kur'an okumak caiz midir?

Kur’an-ı Kerim okuma karşılığında ücret almak caiz midir? Para karşılığı Kur’an okunur mu?

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:16
Para karşılığı Kur'an okumak caiz midir?

Kur’an-ı Kerim okumak bir ibadettir. İbadet, dünyevî bir menfaat için değil, sadece Allah rızası için yapılır. Bu sebeple, Kur’an-ı Kerim’in para karşılığında okunması ve okunan Kur’an karşılığında para verilmesi dinen caiz değildir.

Böyle bir okumadan dolayı sevap da yoktur. (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 142, İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 76-77)

Bu sebeple bir kimsenin geçmişlerinin ruhuna bağışlamak üzere ücretle Kur’an-ı Kerim okutması, hatim indirtmesi yerine, bizzat kendisinin bildiği sûreleri okuması doğru olur.

Ancak pazarlık yapılmadan ve paradan söz edilmeden, Allah rızası için Kur’an okumuş veya hatim indirmiş olan bir kimseye hediye olarak münasip bir teberruda bulunmakta dinen sakınca yoktur.

Ancak bir yörede okunan Kur’an-ı Kerim için para verilmesi örf hâline gelmiş ve her iki taraf da bu durumu biliyorsa, verilen para hediye değil ücrettir. Bu nedenle bu parayı almak helal olmaz.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:16
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