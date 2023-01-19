Papatya yağı cilde faydaları: Cilt hücrelerinin DNA yapısını güncelliyor! Papatya yağı nasıl yapılır?

Papatya yağı ve papatya çayının genel olarak sağlığa pek çok faydası vardır. Günü bitirmek için bir fincan ılık, çiçekli papatya çayı gibisi yoktur. Peki, papatya çiçeğinin, papatya çayının ve papatya yağının rahatlamanıza yardımcı olmasından daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz?

Başlangıç olarak, papatyanın insanlar tarafından kullanılan en eski şifalı bitkilerden biri olduğunun farkında olmayabilirsiniz. Aynı zamanda, şaşırtıcı çeşitlilikteki koşulları iyileştirmeye yardımcı olma kabiliyeti nedeniyle dünyada en çok belgelenmiş ve yaygın olarak kullanılan bitkidir.

Bu yazımızda papatya yağı fiyatı, papatya yağı faydaları, papatya yağı ne i̇şe yarar, papatya yağı nasıl kullanılır ve papatya yağı nasıl yapılır gibi soruların cevaplarına sizler için yanıt vereceğiz.

Papatya Yağı Faydaları

İki çeşit papatya vardır: Roma (Chamaemelum nobile) ve Alman (Chamomilla recutita) papatya, her ikisi de çok benzer tıbbi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, her birini oluşturan bileşiklerde küçük farklılıklar vardır, bu nedenle, farklı koşullar için Alman papatyası yerine veya tam tersi Roma papatyasını görebilirsiniz.

Papatya genellikle çay olarak tüketilirken, sarı ve beyaz çiçeklerinden elde edilen uçucu yağ, uçucu bileşikleri ve antioksidanları daha stabil bir biçimde korunduğu için daha da fazla fayda sağlayabilir. Burada, sadece tatlı çayı yudumlamanıza değil, aynı zamanda papatya şifalı yağa da doymanıza neden olacak bu faydaları inceleyeceğiz.

Papatyaların tarih boyunca böylesine göze çarpan bir bitki olmasının nedenlerinden biri belki de çok çeşitli koşulları tedavi etme kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. Sindirimi iyileştirmekten kanserle savaşmaya kadar, bu güçlü bitkisel yağ, faydalarda gevşeme belirtisi göstermiyor. Papatya yağını ciltte ve dahili kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Papatya yağının yapımı için öncelikle papatya yaprakları ayrılır ve çok ince olacak şekilde kıyılır. Bir kavanoz yarısına kadar su ile doldurulup geri kalan kısmına ize saf zeytin yağı doldurulur. Sonrasında ise elde edilen zeytinyağlı su karışımının içerisine ince bir şekilde kıyılmış olan papatya yaprakları eklenir.

Papatya yağı göz çevresi: Düzenli kullanıldığında göz altı morluklarının giderilmesine yardımcı olur.

Papatya Yağı Sindirimi Destekler

Papatya yağı, şişkinlik, hazımsızlık, kolik, ishal ve mide bulantısı gibi birçok sindirim sıkıntısını hafifletme kabiliyetiyle bilinir. Araştırmacılar, papatyada bol miktarda bulunan anti-enflamatuar bileşik azulen ve antispazmodik anodin bileşiklerinin yararlı etkilerinin ardındaki neden olduğuna inanıyorlar. Özünde, bu bileşikler bağırsakların gevşemesine yardımcı olur, böylece yiyecekler sorunsuz bir şekilde hareket edebilir ve bu da daha iyi sindirim sağlar.

Bebekler bile papatyanın sindirim üzerindeki yatıştırıcı eylemlerinden fayda sağlıyor gibi görünüyor; bir çalışma, bebek katılımcılarının yüzde 57’sinin papatyayı tükettikten sonraki yedi gün içinde kolik ortadan kalktığını gösterdi.

Güneşten gelen ultraviyole ışınları, cilt pigmentasyonundan sorumlu olan melanositlerin artmasına neden olabilir. Bu artışın sonunda ciltteki melanin seviyesi yükselir ve ciltte lekeler oluşmaya başlar. Bu lekelerin yoğunluğu zaman zaman azalabilir veya artabilir.

Papatya Yağı Cilt Sağlığını Teşvik Ediyor

Papatyadaki aynı anti-enflamatuar bileşiklerin yatıştırıcı karın sorunlarından sorumlu olduğu ortaya çıktı. Araştırmalar, papatya esansiyel yağındaki iltihapla savaşan flavonoidlerin, iltihaplı proteinleri sakinleştirmek ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallerle savaşmak için iç cilt katmanlarına derinlemesine nüfuz edebildiğini bulmuştur.

Aynı zamanda egzama tedavisinde hidrokortizon krem ​​kadar yüzde 60 kadar etkili olduğu da gösterilmiştir; bir çalışma, sadece iki haftalık tedaviden sonra% 0.5 hidrokortizon uygulamalarına göre “hafif üstünlük” göstermiştir.

Papatya yağı cilt lekeleri: Sivilce sonrasında oluşan kızarıklık ve lekeleri düzenli kullanımda yok eder.

Papatya Yağı Antibakteriyel Özelliklere Sahiptir

Papatya yağı, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı da faydalı olan asetonik özler içerir. Bir çalışma, Alman papatyasının asetonik çiçek özütünün topikal olarak uygulandığında staphylococcus aureus (staph) ve candida albicans’a karşı geleneksel ilaçlara göre daha yüksek bir antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir.

Papatya Yağı Fiyatı

Bu esansiyel yağın fiyatı TL farklık gösterir- lira arasında değişir.

Bununla birlikte, başka bir çalışma, papatya yutulduğunda da aynı etkiye sahip olabileceğini öne sürüyor. Papatya yağı kullanmanın, artan antibakteriyel aktivite ile ilişkili olan idrar hippurat ve glisin seviyelerini arttırdığını gösterdi.

Papatya Yağı Ne İşe Yarar?

Bu bölümde papatya yağının çeşitli kullanımlarından bahsedeceğiz.

Papatya Yağı Anti-enflamatuar Özelliklere Sahiptir

Yukarıdaki çalışmalardan da görmüş olabileceğiniz gibi, papatya esansiyel yağının bazı oldukça güçlü antienflamatuvar özellikleri vardır. Özellikle, alfa-bisabolol, alfa-bisabolol oksitler A & B ve matrisin dahil olmak üzere, enflamatuar proteinleri inhibe etmeye yardımcı olan flavonoidlere dönüşen çeşitli uçucu yağlar içerir.

Bu, papatyayı egzama gibi iltihaplı cilt rahatsızlıklarının yanı sıra iltihaplı sindirim bozuklukları ve hatta artrit tedavisinde mükemmel kılar.

Papatya Yağı Stresi Azaltır

Papatya, muhtemelen en çok sakinleştirici özellikleriyle bilinir. İster tüketilsin ister solunsun vücuda yatıştırıcı etkisi olan birkaç bileşik içerir ve hastalar çay olarak tükettikten sonra derin bir uykuya daldıklarını bildirmişlerdir.

Papatya yağının ayrıca merkezi sinir sistemi üzerinde sakinleştirici ve antispazmodik bir etkiye sahiptir, bu da onu rahatlamayı teşvik etmek için mükemmel kılar. Araştırmacılar, bu etkilerin papatyadaki apigenin adı verilen ve beyindeki GABA reseptörlerine bağlanarak yatıştırıcı bir etki yaratabilen bir bileşiğe bağlı olduğuna inanıyorlar.

Papatya Yağı Kanser Önleyici Etkilere Sahiptir

Araştırmacılar, papatya özünün belirli kanserlere karşı kullanımını keşfetmeye başlıyor ve şu ana kadar sonuçlar umut vericiydi. Çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, papatya özüne maruz kaldığında kanser hücrelerinin öldüğünü, sağlıklı hücrelerin ise etkilenmediğini gösterdi.

Papatya Güçlü Antioksidanlar İçerir

Hem Roma hem de Alman papatyası uçucu yağları, terpenoidler ve flavonoidler şeklinde güçlü antioksidanlar içerir. Oksit azulenler, apigenin, patuletin ve quercetin gibi bu bileşikler vücudunuzda serbest radikal temizleyiciler olarak işlev görür.

Esasen, serbest radikaller, vücudunuzda DNA hasarına neden olan sinir bozucu bileşiklerdir, bu da diğer kötü etkilerin yanı sıra cildin yaşlanmasına ve bağışıklık sisteminin azalmasına neden olur. Antioksidanlar, bu bileşikleri hasara neden olmadan önce durdurarak bu hasarı gidermeye yardımcı olur, bu da sonuçta vücudunuzda daha az yıpranma ve yıpranmaya neden olur.

Papatya Yağı Saça Faydaları

Papatya, insanoğlunun bildiği eski şifalı bitkilerden biridir ve bu şaşırtıcı yağı ilk keşfedenlerin Mısırlılar olduğunu bilmek ilginçtir. Çok eski zamanlardan beri, papatya yağı ateş, uykusuzluk, soğuk algınlığı gibi çeşitli sağlık koşullarını tedavi etmek için kullanılıyordu. Öte yandan, papatya yağı kendi güzellik yararlarına da sahiptir. Kedinizde mutlaka bulunması gereken bir uçucu yağ yapan inanılmaz özellikleri sayesinde. Bakalım papatya yağı saçınız için nasıl faydalıdır?

Saçınızı besler

Papatya yağı saçınızı nemlendirerek besler. İyileştirici özellikleri, güneşin, kirin, tozun ve kirin zararlı UV ışınlarının neden olduğu hasarla savaşmaya yardımcı olur. Saçınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.

Saçlardaki elektriklenmeyi alır

Şampuanın sık kullanımı saçınızdaki doğal yağı soyarak saçınızın kuru ve kıvırcık olmasına neden olur. Papatya yağında bulunan vitaminler ve temel besinler saçınızın ve saç derinizin doğal yağ dengesini geri kazanmaya yardımcı olur, böylece saçınızın nemli kalmasını ve iyi beslenmesini sağlayarak yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Bu inanılmaz yağ, kuru ve kırılgan saçlara karşı çok etkilidir. Saçınızı etkili bir şekilde açar ve gün boyu kıvrılmadan tutar.

Doğal kepek önleyi̇ci̇dir

Kepek, tüm saç problemlerinizin başlıca nedeni olabilir. Kepek, tıkanmış gözeneklere ve kuru saç derisine bağlı olabilir. Papatya yağı, güçlü antiseptik ve antiinflamatuar özellik gösterdiği için kepek tedavisinde çok etkilidir. Tüm mikropları ve bakterileri etkili bir şekilde öldürür, böylece herhangi bir saç derisi enfeksiyonunu önler. Papatya yağı, kuru ve iltihaplı saç derisini yatıştırmaya yardımcı olur. Saç derinizin nemli kalmasına yardımcı olarak kepeklenmeyi önler.

Saç rengi̇ni̇zi̇ zengi̇nleşti̇ri̇r

Papatya yağının saçınızı anında aydınlattığı bilindiğinden, herhangi bir kimyasal ağartıcı kullanmadan saçınızı kolayca açabilirsiniz. Saçların papatya yağı ile durulanması, zarif bir şekilde doğal vurgular eklemeye yardımcı olur. Kına karışımına birkaç damla papatya yağı eklemek de doğal vurgular eklemeye yardımcı olur.

Saçlarınıza parlaklık kazandırı

Papatya Yağı saçınıza doğal bir parlaklık katmaya yardımcı olur. Saçınızı şekillendirmeye yardımcı olur, böylece saçınıza parlaklık katar. Havluyla kurutulmuş saçlarınıza birkaç damla papatya yağı damlatarak saçınızın yumuşak ve parlak olmasını sağlar.

Saç dökülmesini önler

Papatya yağının iyileştirici özelliği zarar görmüş cilt hücrelerinin ve dokularının onarılmasına yardımcı olur. Terpenler, flavonoidler ve seskiterpenler saç köklerinizi içeriden güçlendirmeye ve saçınızı güçlendirmeye yardımcı olarak saç dökülmesini önler.

Papatya Yağı Nasıl Kullanılır?

Papatya esansiyel yağını hemen hemen her aktarda veya çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Topikal veya dahili olarak kullanılabilir ve ne için kullandığınıza bağlı olarak solunabilir. İşte papatya yağının en yaygın kullanımlarından öneriler…

Cilt sağlığı ve sivilce için en sevdiğiniz taşıyıcı yağda iki ila üç damla seyreltin ve yüzünüze ve vücudunuza uygulayın.

Yağı doğrudan şakaklarınıza uygulayarak veya lavanta ve nane ile birlikte bir yağ difüzöründe dağıtarak mide bulantısını hafifletebilirsiniz.

Sindirim ve diğer bağırsak sorunlarını iyileştirmek için doğrudan karnınıza iki ila dört damla uygulayın. Çocuklar için, uygulamadan önce hindistan cevizi yağı veya sızma zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltmeyi unutmayın.

Endişeli hissediyorsanız, kokuyu doğrudan şişeden içinize çekin veya bir difüzöre dağıtın ve derin nefes alın. Papatya esansiyel yağını hamileyseniz kesinlikle kullanmayın. Araştırmalar, pelvik bölgeye kan akışını arttırdığını gösteriyor.

Bir parti papatya çayı demlemek gerçekten sağlıklı ve yatıştırıcı bir uygulamadır ancak esansiyel yağı denemekten korkmayın. Tamamen sağlıklı olsanız bile, yatmadan önce papatya yağını yayarak evinizi yine de yatıştırıcı bir vahaya dönüştürebilirsiniz. Ya da belki de yanınızda bir şişe taşıyarak ofiste gününüzü daha az stresli hale getirebilirsiniz. Her şeyden önce, papatya esansiyel yağı satın aldığınızda, yalnızca yüzde 100 saf yağlar satan saygın bir markadan satın aldığınızdan emin olun.

Papatya Yağı Nasıl Yapılır?

Papatya yüz yağı yapmak kolaydır, ancak yaprakların yağa karışması zaman alır. Endişelenmeyin, beklemeye değecek.

Yağın daha nemlendirici olmasına yardımcı olmak ve hoş bir koku vermek için lavanta esansiyel yağı eklemek için E vitamini yağı eklemelisiniz. Tarifi uygun gördüğünüz şekilde özelleştirmekten çekinmeyin. Farklı taşıyıcı veya uçucu yağlar kullanmakta sorun yoktur ve ölçülerde kesin olmak zorunda değilsiniz.

Yarım su bardağı kuru papatya çiçeklerini temiz bir cam kavanoza koyun ve hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ya da jojoba yağı gibi bir taşıyıcı yağınızı dökün. Yağın çiçekleri kapladığından emin olun. Cam kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Tencerenizi yarısına kadar suyla doldurun ve kaynatın. Kavanozu yağ karışımıyla birlikte tencerenin içine yerleştirin. Su, kavanozun dış tarafının yarısına kadar gitmelidir. Sıcaklığı artırın ve suyu kaynatmaya başlayın. Kavanozu otuz dakika kaynayan suda bırakın. Bu kaynama süresi, papatya yağının demlenmesi gereken süreyi kısaltır. Kaynatma işlemini yapmazsanız, yağın oturması ve bir ila iki hafta demlenmesi gerekir.

Kavanozu çıkarma zamanı geldiğinde çok sıcak olacağından dikkatli olun. Bir fırın eldiveni veya kalın bir havlu kullanmak isteyeceksiniz. Yavaşça sallayın ve bir kenara koyun. En az yirmi dört saat demlenmesi gerekiyor.

Yağın demlenmesini bekledikten sonra kurutulmuş çiçekleri süzmeniz gerekir. Süzgeci tülbentle hizalayın ve yağı başka bir temiz cam kavanoza dökün. Çiçekler tülbentte kalacak. Fazla yağı çıkarmak için sıkın. Yağda herhangi bir kalıntı görürseniz, tekrar süzmek en iyisidir.

İki kapsül E vitamini ve on damla yasemin yağını cam kavanoza ekleyin ve karıştırın. Daha sonra yağı, damlalıklı şişelere dökün ve saklayın. Düzgün depolanırsa yağ, altı aydan bir yıla kadar dayanabilir.

Papatya yağı nasıl kullanılır?

Bitkisel Uçucu Yağdır Su Buharı Distilasyon Yöntemi ile elde edilmiştir En Yüksek Kalite Hammaddeden üretilmiştir Tamamen Doğaldır Kullanımı: Dahilen 3 damla Papatya Yağının 1 çay bardağı suya damlatılarak kullanılması tavsiye edilir