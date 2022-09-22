Papara tatlısı: Papara yemeği nereye ait? Ekmek paparası nasıl yapılır? Bayat ekmekten papara nasıl yapılır?

Papara nedir yemeği?

“Papara yemeği nedir?” diye soracak olursanız, aslında temelde bayat ekmeklerin fırında ya da tavada hatta orijinal halinde soba ve kuzinenin üzerinde kızartılarak, yumuşatıcı bir sos ile servis edilmesidir. Bu sos salçalı ve yoğurtlu olabildiği gibi, et suyu da kullanılabilir.

Bayat Ekmek Paparası Tarifi İçin Malzemeler

İstediğiniz kadar ekmek dilimi (küp doğranmış)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber ya da beyaz biber

1/2 (yarım) kaşık kimyon

1/2 (yarım) çay kaşığı isot ya da kırmızı pul biber

1/2 (yarım) yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

1/2 (yarım) çay bardağı kadar ılık su

Bayat Ekmek Paparası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yanmaz bir tavaya biraz sıvı yağ koyup, içine salça katıyoruz. Biraz kavurduktan sonra, ekmekleri katıp iyice her tarafını kızartıyoruz. Üzerine baharatları katıp, tekrar karıştırıyoruz. Üzerine suyu ekleyip, kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşe alıyoruz. Biraz buharlaşsın. Bir yumurtayı küçük bir kasede çırpıp, yemeğe katıyoruz ve hazır afiyet olsun.

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Papara yemeği nereye ait?

Papara - Amasya

Amasya'da Paparaya "Ekmek Aşı" da denir. Kıyma ve soğan kavrulur içine kalmış pilav varsa pilav, yoksa bir çay bardağı ıslatılmış pirinç konur. 3 bardak et suyu ilave edilip kaynatılır. Diğer taraftan bayat ekmekler (2 cm lik küpler) şeklinde doğranır.

Bebeklere papara nasıl yapılır?

Ekmek içini derin bir kaseye ufalayın. Üzerini meyve suyuyla ıslatın. Reçel suyunu tereyağıyla iyice karıştırıp paparaya ekleyin.

Not: Bu papara bir yaşından büyük bebekler için hoş bir kahvaltıdır. Yoğurdun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ev reçeli kullanmaya özen gösterin.

Papara - Bayat Pide Kebabı Kıymalı Etli Malzemeleri - Pide Kebabı Tarifi Malzemeleri

Bir adet bayat ekmek

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı tereyağı

200 gr kıyma

Bir yemek kaşığı biber salçası

Bir çay bardağı et suyu

İki yemek kaşığı domates püresi (kabukları soyulup doğranmış domates)

Tuz, karabiber ve pul biber

Üzeri için:

Bir büyük kase katı yoğurt

İki - üç diş sarımsak

Bir tutam kıyılmış maydanoz

Kolay Papara (Popara, Kıymalı Bayat Ekmek Kıymalı Kebabı/ Pide Mantısı) Tarifi - Kıymalı Papara Nasıl Yapılır?

- Pide Kebabı Tarifi - Yoğurtlu Kıyma Kebabı

Tavaya bir yemek kaşığı tereyağı konulur. Tereyağı eriyince bayat ekmekler iki - üç santim genişliğinde küp küp doğranarak ilave edilir ve ekmekler hafifçe kızartılır.

Bir yemek kaşığı sıvı yağda kıyma suyunu salıp çekinceye kadar kavrulur. Kıymanın üzerine doğranmış domatesler ve biber salçası eklenir ve karıştırılır. Salçanın kokusu çıkana kadar kavrulur. Et suyu ilave edilerek karabiber, pul biber ve tuz eklenir. Birkaç dakika daha pişirilir ve ocaktan alınır. Servis tabağına önce kızartılmış ekmekler alınır. Ekmeklerin üzerine ezilmiş sarımsak karıştırılan katı yoğurt dökülür. En üste kıymalı karışım gezdirilir. Papara (Kıymalı Bayat Ekmek / Pide Mantısı) yıkanıp ince kıyılmış maydanozlarla süslenerek sıcak olarak servis edilir.