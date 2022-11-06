Papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı
Şili'de papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı.
Şili'de canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığı, omzuna konan papağan tarafından çalındı.Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde kulaklığını minik bir papağana kaptırdı.
Krumm, canlı yayın sırasında birdenbire omzuna konan papağanı kameramana işaret etti ancak papağan, saniyeler içinde muhabirin kulağından kulaklığını çalarak hızla uzaklaştı.Muhabir, papağanın uçarken düşürdüğü kulaklığını bulduğunu ifade etti