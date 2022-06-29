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Gündem Papa'dan annelere dikkat çeken çağrı: Oğullarınızı evlendirin!
Gündem

Papa'dan annelere dikkat çeken çağrı: Oğullarınızı evlendirin!

LGBT karşıtı tavrıyla bilinen Papa Franciscus, anne ve çocuklarına seslenerek, "Oğullarınızın gömleklerini ütülemeyi bırakıp geç kalmadan evlendirin. Erkekler; siz de evlenmekten korkmayın. Zorluklar her ailede olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 09:35:00 -
Papa'dan annelere dikkat çeken çağrı: Oğullarınızı evlendirin!

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, önemli açıklamalarda bulundu.

LGBT karşıtı söylemleriyle bilinen ve bir kesim tarafından zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan Papa, evlilik çağına gelmiş ancak hala evlenmemiş erkeklere seslendi.

"Her evlilikte zorluklar olur, bundan korkmayın" diyen Papa; gençlerin annelerine de bir çağrı yaptı.

85 yaşındaki Papa Franciscus, "Oğullarınızın gömleklerini ütülemeyi bırakın. Onları evlenmeye teşvik edin. Aşırı sahiplenici olmayı bırakıp onların yuvadan ayrılmasına izin verin. Bu konuda geç kalmayın" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Erden

Iyi de kendi niye evlenmemis....

Akücü Cemşit

Metaverse'de evlenirler önüne gelenle korkma...köpekle, analarıyla, bacılarıyla korkma...bir de peydahlarlar yarı yarı trans iblisler. Senin gibi artırılmış ruhbanlık maskesiyle ne halt ettiği belli o ipsiz rahipler de telefondan girer o yarı  trans babalarla çiftleşir. Bir de onlar çocuk yapar....o hooo oooo... vay babo vay.
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