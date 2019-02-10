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Papa iğrenç gerçeği itiraf etti

Papa Francis, katolik papazların, rahibeleri "seks kölesi" yaptıklarını ve bu çirkinliği işlemeye de devam ettiklerini açıkladı.

10 Şubat 2019 Pazar 16:20
Papa iğrenç gerçeği itiraf etti

 yeniakit.com.tr  Papa Francis, papaz ve piskoposların rahibeleri seks kölesi yaptıklarını ve bu çirkinliği işlemeye de devam ettiklerini açıkladı.

“Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor”

Bir basın konferansında skandalı kabul eden Papa, rezaletin bilhassa yeni cemaatlerde yaşanmaya da devam ettiğini itiraf etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde dinler arası diyalog görüşmelerini yaptıktan sonra Roma’ya dönüş yolunda bir muhabir papaya, rahibeleri hedef alan papazları sordu. Son dönemde geçen yıl başlayan #MeToo hareketi çerçevesinde rahibelerden de uğradıkları cinsel istismarı anlatan sayısı artmıştı.

Papa suale cevaben, sorunun kaynağının “kadınların ikinci sınıf vatandaşlar olarak görülmesi” olduğunu söyledi. Ayrıca Kilisenin bu skandalın farkında olup üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Papazdan parlak(!) fikir: Kadınlar iffet sahibi olmamalı!

Papa Francis ayrıca, rahibelerin Fransa temelli bir Dominiken Hıristiyan cemaati papazlarınca seks kölesi yapıldıklarını da açıkladı. Fransız Katolik gazetesi La Croix, bu cemaatin önde geleni papaz Marie-Dominique Philippe’nin kadınlarda iffet bulunmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

Philippe 2006’da öldü.

Bu örneğe değinen papa, bilhassa yeni kurulan cemaatlerde kadınların özgürlüklerinin kurucular tarafından ellerinden alınıp seks kölesi dahi yapıldıklarını ve bu konu üzerinde çalıştıklarını yineledi.

Vatikan’ın kadınlar dergisi editörü: Kilise iddiaların soruşturulmasına direnç gösteriyor

Bu arada Vatikan’ın kadınlar dergisi “Women Church World” editörü Lucetta Scaraffia da Papanın değerlendirmeleri hakkında beyanatta bulundu. Bir papanın bunu itiraf ve kabulünü önemli ve takdire şayan bulan Scaraffia, Kilisenin ise tecavüz iddialarını umursamadığını belirtti. Hatta editör, Kilisede iddiaların araştırılmasına karşı büyük bir direniş dahi bulunduğunu söyledi...

Kilisenin birçok tecavüz şikâyeti aldığı halde bunları takip etmediğini belirten Scaraffia, halbuki hızlıca mahkemeye çıkarabilecekleri ve hepsinden ötesi bir farkındalık uyandırabileceklerini ancak bunu yapmadıklarını kaydetti. Bu ihmalkârlığın ise, tecavüzcülerin tecavüzlerine devam etmesini sağladığına dikkat çekti.

İlaveten Scaraffia, papazların rahibeleri taciz etmesinin global bir mesele olmakla birlikte, bilhassa Asya, Afrika ve Latin Amerika’da ekseriyet teşkil ettiğini bildirdi. İstismara uğrayanların eğer konuşurlarsa kendileri ve cemaatlerine karşı misilleme yapılıp intikam alınmasından da çekindiklerini açıkladı.

Papanın kadınlara ikinci sınıf vatandaş olarak bakıldığı sözlerini de teyit eden Scaraffia, rahibelere eşit insanlar olarak bakılmadığını söyledi.

Avrupa kurum ve toplumlarının kimliğinin şekillenmesinde temel yere sahip Katolik Kilisesi’nin tecavüz skandallarının asırlardan beri sürdüğü ve önüne geçilecek hiçbir şey yapılamadığı hakikati yanında...

Bizatihi papanın yaptığı bu itiraflar, Batı’da kadına verilen anlayamayacağımız derecedeki müthiş kıymeti de gözler önüne serdi...

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:20
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