0553 313 94 23

Pankek nasıl yapılır?

Amerikan kahvaltılarının klasik yiyeceği olan pankek, ülkemizde akıtma olarak da biliniyor.

29 Eylül 2019 Pazar 16:09
Pankek nasıl yapılır?

Genellikle kahvaltı sofralarını süsleyen pankek, her evde bulunan malzemelerle birkaç ufak detaya dikkat edilerek kısa sürede yapılabilir. Pankekin ana malzemeleri un, tuz, kabartma tozu, toz şeker, yumurta, tereyağ ve süttür. Pankeki tuzlu veya tatlı yapan ise süslemek için seçtiğiniz gıdalardır. Pankek, peynir çeşitleriyle tüketilebileceği gibi çikolata, bal veya reçelle de sunuma hazırlanabilir.

Pankek genellikle krep ile karıştırılır ancak bu iki lezzet arasında farklar bulunmaktadır. En bariz fark krep hamurunun pankeke göre daha ince ve büyük olmasıdır. Ayrıca kabartma tozu kullanılmayan krep hafif şekerli bir yapıya sahiptir. Peki, 7’den 70’e herkesin severek tükettiği, görür görmez ağzının sulandığı pankek nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 su bardağı un
1 paket toz vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı toz şeker
2 su bardağı süt
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tereyağı

Servis İçin:

2-3 adet çilek
1 adet muz
2 adet kivi

Çikolata sos
Pudra şekeri

Pankek nasıl yapılır?

Geniş bir karıştırma kabı içerisine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip kendi içinde bir tur karıştırın. Ardından şekeri, sütü ve yumurtayı ilave edin. Bir çırpma teli yardımı ile hiç pürüz kalmayacak şekilde iyice karıştırın. Tavanızı ocağa alın ve güzelce ısıtın. Havlu peçeteden bir küçük tokmak yapın. Isınan tavanıza tereyağınızı ekleyin ve eritin. Havlu peçeteden yaptığınız tokmak ile yağı tüm tavaya sürün. Hazırladığınız pankek harcından bir küçük kepçe yardımı ile yağladığınız tavaya yuvarlak formlarda dökün. Bir tarafı göz göz olup iyice kabarana kadar dokunmadan pişmesini bekleyin. Alt tarafı pişen pankekinizi bir spatula yardımı ile dikkatlice ters çevirerek diğer kısmını da pişirin. Bu noktada ocağınızın ateşinin kontrollü olması önemli bir püf nokta. Tüm hamurunuzu bu şekilde arkalı önlü birer dakika pişirerek hafif altın sarısı bir renk olacak şekilde hazırlayın. Tüm bu hazırladığınız pankekleri dilerseniz aralarına dilimlenmiş çilek, dilimlenmiş muz ve kivi koyarak çikolata sos ve pudra şekeri ile servis edebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:09
  1. Pankek nasıl yapılır
  2. Pankek
  3. SeoHaber
  4. icerikhaber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimmiş o “boşboğazlar” sayın Arınç?
    1. Kimmiş o “boşboğazlar” sayın Arınç?
    2. Trump isyan etti: Beni nasıl..
    3. Esmaül Hüsna Ya Latif anlamı nedir?..
    4. Lübnan'da büyük protesto! Yüzlerce..
    5. Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı..
    6. MİLGEM'in 4. projesi Kınalıada'ya..
    7. Artvin'de yağıştan zarar gören ev ve..
    8. Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan..
    9. Galatasaray’a Polonyalı hakem
    10. Kırım'ın ilk Cumhurbaşkanı hayatını..
    11. Kız arkadaşından özür dilemek için..
    12. 1894 İstanbul Depremi: İşte Sultan..
    13. Şehrin ortasından geçen dereyi spor..
    14. Hong Kong polisi protestoculara biber..
    15. Tövbe duası nedir? Ya Rabbi bütün..
    16. CHP'li belediye başkanı villa için Kaz..
    17. Galatasaray’da PSG hazırlıkları başladı
    18. Pankek nasıl yapılır?
    19. Başkan Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi..
    20. Acun'dan Kruse tepkisi: Şov yapmaya..
    21. Alışverişte görenler, fotoğraf..
    22. Gazze halkının yüzde 85'i yoksulluk..
    23. İran petrol tesislerinin korunması..
    24. Anamur'da orman yangını!
    25. Deprem anında okunacak dua
    26. Tunceli HDP İl Başkanına gözaltı
    27. 20 yaşındaki Mehmet, otomobilinin..
    28. Balkondan düşüp hayatını kaybeden..
    29. 'Patenti Türkiye'dedir ifadesi tasarım..
    30. Galatasaray'da gözler Şampiyonlar..
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!