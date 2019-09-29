Genellikle kahvaltı sofralarını süsleyen pankek, her evde bulunan malzemelerle birkaç ufak detaya dikkat edilerek kısa sürede yapılabilir. Pankekin ana malzemeleri un, tuz, kabartma tozu, toz şeker, yumurta, tereyağ ve süttür. Pankeki tuzlu veya tatlı yapan ise süslemek için seçtiğiniz gıdalardır. Pankek, peynir çeşitleriyle tüketilebileceği gibi çikolata, bal veya reçelle de sunuma hazırlanabilir.



Pankek genellikle krep ile karıştırılır ancak bu iki lezzet arasında farklar bulunmaktadır. En bariz fark krep hamurunun pankeke göre daha ince ve büyük olmasıdır. Ayrıca kabartma tozu kullanılmayan krep hafif şekerli bir yapıya sahiptir. Peki, 7’den 70’e herkesin severek tükettiği, görür görmez ağzının sulandığı pankek nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 paket toz vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Servis İçin:

2-3 adet çilek

1 adet muz

2 adet kivi

Çikolata sos

Pudra şekeri

Pankek nasıl yapılır?



Geniş bir karıştırma kabı içerisine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip kendi içinde bir tur karıştırın. Ardından şekeri, sütü ve yumurtayı ilave edin. Bir çırpma teli yardımı ile hiç pürüz kalmayacak şekilde iyice karıştırın. Tavanızı ocağa alın ve güzelce ısıtın. Havlu peçeteden bir küçük tokmak yapın. Isınan tavanıza tereyağınızı ekleyin ve eritin. Havlu peçeteden yaptığınız tokmak ile yağı tüm tavaya sürün. Hazırladığınız pankek harcından bir küçük kepçe yardımı ile yağladığınız tavaya yuvarlak formlarda dökün. Bir tarafı göz göz olup iyice kabarana kadar dokunmadan pişmesini bekleyin. Alt tarafı pişen pankekinizi bir spatula yardımı ile dikkatlice ters çevirerek diğer kısmını da pişirin. Bu noktada ocağınızın ateşinin kontrollü olması önemli bir püf nokta. Tüm hamurunuzu bu şekilde arkalı önlü birer dakika pişirerek hafif altın sarısı bir renk olacak şekilde hazırlayın. Tüm bu hazırladığınız pankekleri dilerseniz aralarına dilimlenmiş çilek, dilimlenmiş muz ve kivi koyarak çikolata sos ve pudra şekeri ile servis edebilirsiniz.