“Pandemide yatırım talebi hız kesmedi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası’nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, sanayinin kalbi Kocaeli’nin ikinci adresleri olduğunu, neredeyse ayda bir veya iki kez ya bir açılış ya da yeni bir yatırım vesilesiyle kente geldiğini söyledi.

Ekonomiye güvenin göstergesi

Her zaman yatırımcıların yanında olmaya ve heyecanlarını paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Varank, “İşte Duraline markasıyla faaliyet gösteren firmamız başarılı üretim ve ihracat performansını yeni bir yatırımla taçlandırıyor. Türkiye’nin ekonomisine ve geleceğine güvenin bir göstergesi olan bu yatırım kararı dolayısıyla ben firma yetkililerini yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Geçen yıl kaydedilen büyümenin bileşenleri incelendiğinde en önemli pay sahiplerinden birinin imalat sanayi olduğunun görüldüğünü aktaran Varank, “Hamdolsun sanayi üretimimiz haziran ayıyla birlikte pandemi öncesi seviyesini hızla yakaladı. Yılın ikinci yarısında bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artarak G-20 ülkeleri arasında en ön sıralarda yer aldı.

En hızlı büyüme gerçekleşti

Yüzde 94’ü imalat sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız da 2020 yılının ikinci yarısında bir önceki yıl seviyesini aşmayı başardı. En önemlisi ise pandemi koşullarının hakim olduğu bu dönemde, onca belirsizliğe rağmen yatırım talebi hız kesmedi. Bırakın hız kesmeyi son yılların en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Teşvik belgesi düzenlediğimiz yatırım sayısı bir önceki yıla göre yüzde 86 artarak 10 bin 478’e ulaştı. Bu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 45 artarak 249 milyar liraya, istihdam ise yüzde 49 artarak 302 bine ulaştı. İşte bugün temelini attığımız bu tesis de artan yatırım iştahının en somut göstergesi. Bizi en çok mutlu eden taraf ise üretimdeki artışın istihdama yansıdığını görmek.”

Üretimde yapısal dönüşüm hamle programı

Bakan Varank, ayrıca 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji belgelerinde savunma sanayisi için alüminyum, nitelikli çelik ve zırh çeliği üretimini stratejik öncelikler arasına aldıklarını dile getirerek şunları kaydetti: “Bu ürünlerin de yer alacağı, sektöre uçtan uca destek vereceğimiz Üretimde Yapısal Dönüşüm Hamle Programı çağrımızı yakın zamanda ilan etmeyi planlıyoruz. Bizler Bakanlık ve hükümet olarak bu ülkeye değer katan tüm girişimcilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

Cazip fırsatlar sunuyor

Ülkemiz, sahip olduğu nitelikli insan kaynağı, teknolojik yetkinlikler ve altyapı imkanlarıyla yatırımcılar için gerçekten oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Ben bu değerli yatırım vesilesiyle yerli ya da yabancı tüm yatırımcılarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum, gelin ülkemizin sunduğu fırsatları değerlendirin, kapsamlı ve cazip yatırım teşvik sistemimizden istifade edin. Gelin yatırımlarınızı ülkemize yapın. Hem siz kazanın hem de ülkemiz kazansın.”