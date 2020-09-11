Pandemi, ziyaretçi trafiğini yüzde 100’den fazla artırdı

Oran, salgınla birlikte Carrefour- SA.com’un ziyaretçi trafiğinin yüzde 100’den fazla artarak, günlük gönderimlerin 6 katına çıktığını belirterek, “TeknoSA’da da yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL’lik ciroya ve 27,5 milyon TL’lik pozitif esas faaliyet karına ulaştık” dedi. Oran, TeknoSA’da bugüne kadar gerçekleştirilen dijitalleşme yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmalar sayesinde pandemi döneminde değişime çok hızlı adapte olduklarını ve yükselen performansı sürdürdüklerini belirtti. Oran, “Teknoloji sektörü dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de hızla büyümeye devam edecek. TeknoSA, halkımızın teknolojiye ulaşımındaki görev ve sorumluluğunun bilinciyle büyüyor” dedi.

Pandemiye rağmen başarılı sonuçlar

Oran, “2020 yılının ikinci çeyreğinde pandemiye rağmen başarılı finansal sonuçlar elde ettik. Dijitalleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm, 2020 yılının ikinci çeyrek sonuçlarında ciro, sepet büyümesi ve esas faaliyet karı gibi göstergelerde olumlu etkisini gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL’lik ciroya ve 27,5 milyon TL’lik pozitif esas faaliyet karına ulaştık” açıklamasında bulundu.