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Ekonomi Pandemi yardımı başvurusu nasıl nereden yapılır? 1100 lira nakdi destek başvuru ekranı
Ekonomi

Pandemi yardımı başvurusu nasıl nereden yapılır? 1100 lira nakdi destek başvuru ekranı

Pandemi destek başvurusu yap | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle maddi güçlük yaşayanlara 1100'er lira destek ödemesi yapıyor. Tam kapanma sebebiyle işe gidemeyenler 1000 lira sosyal destek başvurusunda bulunmak için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, kim pandemi yardımı alabilir? Pandemi yardımı başvuru ekranı | 1100 lira destek başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 12:30:00 -
Pandemi yardımı başvurusu nasıl nereden yapılır? 1100 lira nakdi destek başvuru ekranı

Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000 lira pandemi desteği 1100 liraya çıkarıldı. Vatandaşlar nakdi destek alabilmek için nereden nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, 1100 lira destek başvurusu nereden yapılıyor?

Pandemi yardımı başvurusu nasıl nereden yapılır? 1100 lira nakdi destek başvuru ekranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  pandemi desteğine artış yapıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor" dedi.

Pandemi desteği işlemlerini e devlet üzerinden hızla yapabilirsiniz. E devlet web sitesi ya da uygulamaya giriş yapıp pandemi sosyal destek programı başvuru sayfasına geçiş yapın. Burada istenilen bilgileri doldurup başvurunuzu yapabilirsiniz.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler 1100 lira destek başvurusunda bulunamaz?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

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