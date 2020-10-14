Pandemi sürecinde çocuklarda "aşırı korku" öğrenmeye engel oluyor

DÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Konuk: - "Çocuklarda aşırı korku ve panik öğrenmeye mani olur. Öncelikle salgına karşı geliştirdiğimiz korunma yöntemini ve bunun dozunu hem kendimize hem de çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz. Uzaktan eğitim, seyreltilmiş eğitim bu alanın uzmanları tarafından daha önce uygulanmış yöntemler. Bu konuda çalışmalar yapıldı ve belirli bir düzeye getirildi. Aileler bu konuda rahat olmalı" - "Bu eğitim dönemi tamamen kayıp da olabilirdi. Şu anda bu sistemde bir eğitime geçildi. Öncelikle yetişkinler, yani aileler bunu benimsemeli. Ondan sonra bunu çocuklarına uygun dille anlatmalı"