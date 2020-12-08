Pandemi sosyal destek 4. faz ödemesi yapılacak mı?

1000 TL pandemi yardımı hakkında Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada yaptı. Ekim ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak için olan kaynaklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldı. Bugün ise e devlet üzerinden 1000 TL yardım başvuruları başladı.

Pandemi yardımına nasıl başvurulur?

Pandemi sosyal destek ödemesine E-devlet üzerinden başvuranlar 1.000 TL yardım almaya devam edecekler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru süreci ile ilgili peyderpey bilgilendirmeler yaptı. Bakan Selçuk, faz 3'ün ise talep esaslı olacağını aktarmış ve akabinde E-Devlet üzerinden vatandaşlar başvurularını yapıyorlardı. Başvuru yapan vatandaşlar 3. faz sosyal yardım parasının kendilerine isabet edip etmediğini E-Devlet üzerinden kontrol edebilir.

1000 TL sosyal yardımı kimler alabiliyor?

Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. Daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlara da 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak.