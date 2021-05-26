Pandemi korkusu karavan talebini patlattı

Buğra Kardan

Doğayla baş başa kalmaya, gönül rahatlığıyla tatil yapmaya imkân veren bu taşıtlara rağbetin yaz döneminde daha da artacağı öngörülüyor.

Alıcısı çok

Bünyelerinde mutfak, oturma ve yatak grubunu barındıran; gardırop, derin dondurucu, mini fırın, lavabo, yat hidrofor ve LED aydınlatma armatürleriyle öne çıkan karavanların talibi çok. Çünkü fiyatlar makul.

Fiyatlar uygun

Şu aşamada sıfır motokaravanlar 400 bin lira ila 750 bin liraya, çekme karavanlar 100 bin lira ila 200 bin liradan satışa sunuluyor. İkinci eller ise daha uygun. 2017, 2018, 2019 ve 2020 model motokaravanlar 120 bin lira ila 350 bin liradan, çekme karavanlar 40 bin lira ila 150 bin liradan alıcı buluyor.

Kiralayan kiralayana

Karavan kiralama yoluna giden tatilcilerin adedi de giderek artıyor. Zira kira bedelleri uygun. E-ticaret platformlarına tıklayıp, fiyat araştırmaları veya karşılaştırmaları yapıp günlük 250 lira ila 300 liraya, haftalık bin 500 lira ila bin 750 liraya, aylık 6 bin lira ila 7 bin liraya mini karavan bulmak mümkün.

İlerisi için ümitliyiz

Yaz sezonu için umutlu olan karavan üreticileri ve satıcıları, talebin önemli oranda artacağına işaret ediyorlar. “Dev otellere ve motellere ilginin sınırlı olacağı haberleri geliyor. Görünen o ki aileleriyle tatile çıkmayı planlayanlar ya karavan alacak ya kiralayacaklar” diyorlar.

Kritik talep

Vergi oranlarının tartışılan konulardan olduğuna dikkat çeken üreticiler ve satıcılar, “ÖTV oranı uçuk. Bu oranı ticari taşıtlarla aynı seviyeye indirilmeli. İndirilmeli ki yeni modellerimizi müşterilerimize sunalım. İndirilmeli ki daha çok kâr elde edelim, gelirimize gelir ekleyelim” ifadelerini kullanıyorlar.

Kamp alanları kısıtlı

Türkiye’de karavan kullanım oranı Avrupa ülkelerinin gerisinde. Motokaravan ile çekme karavan daha çok 24-45 yaş grubu tarafından tercih ediliyor. Karavancılar için en büyük sorun ise kamp alanlarının sınırlı olması. Bu konuda ilave adımlar atılması talep ediliyor. Karavanları olanlar da turizmciler de kamp alanlarının adedinin arttırılmasının ekonomiye olumlu katkı sunacağı görüşündeler. Karavancıların tatil destinasyonlarının başında Karadeniz illeri geliyor. Bu illeri Akdeniz ve Ege şehirleri takip ediyor. Karavanlı konaklamalar Ordu, Giresun, Antalya ve İzmir bölgelerinde yoğunlaşıyor.