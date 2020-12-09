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Ekonomi Pandemi bakım ücreti ne kadar, nasıl alınır?
Ekonomi

Pandemi bakım ücreti ne kadar, nasıl alınır?

Pandemi bakım ücreti nedir? | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “PCR test sonucuna bakılmaksızın, Kovid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz” açıklamasında bulundu. Peki, pandemi bakım ücreti nasıl alınıyor? | Pandemi bakım ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:28:00 -
Pandemi bakım ücreti ne kadar, nasıl alınır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 tedavisi görenlerin sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılandığı açıkladı. Peki, pandemi bakım ücreti nedir? Pandemi bakım ücreti ne kadar?

Pandemi bakım ücreti ne kadar, nasıl alınır?

Pandemi bakım ücreti nasıl nereden alınır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamada pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020'den itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını belirtti.

Serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise koronavirüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamının SGK tarafından ödendiğini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

PCR test sonucuna bakılmaksızın, Kovid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz. 1 Aralık 2020 itibarıyla yatırılarak Kovid-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemi'ne iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti karşılanıyor.

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