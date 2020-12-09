Kovid-19 tedavi masrafları | Koronavirüs salgınına karşı tüm dünya büyük bir savaş veriyor. Ülkemiz salgına karşı mücadelesiyle takdir topluyor. Kovid-19 tanısı pozitif çıkanlar sağlık giderlerinin karşılanıp karşılanmadığı konusunu merak ediyor. Peki, pandemi bakım ücreti başvurusu nereden yapılıyor?

Pandemi bakım ücreti kimler alır başvuru nereye yapılır?

Pandemi bakım ücreti başvuru ekranı | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamada pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020'den itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını belirtti.

Serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise koronavirüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamının SGK tarafından ödendiğini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

PCR test sonucuna bakılmaksızın, Kovid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz. 1 Aralık 2020 itibarıyla yatırılarak Kovid-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemi'ne iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti karşılanıyor.