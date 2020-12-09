  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pancar, sebze ve patates tohumluğu başvuruları elektronik olarak yapılabilecek
Ekonomi

Pancar, sebze ve patates tohumluğu başvuruları elektronik olarak yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-09 08:59:52 -
Pancar, sebze ve patates tohumluğu başvuruları elektronik olarak yapılabilecek

ANKARA (AA) - Pancar, sebze, patates tohumluk sertifikasyonları ve pazarlaması kapsamında, fide ve tohumluk parseli için gerekli belgeler elektronik ortamdan da verilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Pancar Tohumluğu, Sertifikasyonu ve Pazarlaması, Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması ile Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması yönetmeliklerinde değişiklik yapan yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikler, pancar, sebze ve patates tohumluklarının sertifikalandırılabilmesi ve pazarlanması işlemlerinde üreticiler tarafından verilmesi gereken beyannamelere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, pancar, sebze ve patates tohumluk sertifikasyonu ve pazarlaması işlemlerinde fide ve tohumluk parseli için ıslak belgenin yanı sıra elektronik imzalı beyannameler de kabul edilecek. Söz konusu elektronik beyannamenin, gerekli belgelerle başvuru kuruluşuna iletilmesi gerekiyor.

Fiziki başvurularda ise ıslak imzalı tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenecek. Kabul edilerek onaylanan beyannamelerin birinci nüshası başvuru kuruluşunda saklanacak, ikinci nüsha tarla kontrollerinde kullanılması için kontrolörlere, üçüncü nüsha "Sertifikalandırmada Kullanılamaz" kaşesi vurularak üreticiye verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yerel

3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü...
Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler
Dünya

Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ‘Black Shield' firması tarafından Sudanlı gençlerin, Libya'da iş imkanı vaat ederek, dolandırıldıkları g..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay