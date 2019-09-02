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Pamuk üreticisi en az 1.25 lira destek bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk hasadına çok az bir süre kala dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüşün, üreticileri endişelendirdiğini belirterek, "2019 yılı destekleme tebliği bir an önce açıklanmalı, pamuk primlerinde gerekli düzenleme yapılmalı, prim kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmelidir" dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
Pamuk üreticisi en az 1.25 lira destek bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk hasadına çok az bir süre kala dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüşün, üreticileri endişelendirdiğini belirterek, "2019 yılı destekleme tebliği bir an önce açıklanmalı, pamuk primlerinde gerekli düzenleme yapılmalı, prim kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmelidir" dedi.


Adanalı çiftçiler hasat edilmesine az bir süre kalan pamuğun, prim destekleriyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Adana başta olmak üzere çevre illerin ziraat odalarının da katıldığı açıklamada, çiftçiler taleplerini dile getirdi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi’nde bir pamuk tarlasında basın açıklaması yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bir zamanlar, Çukurova denildiğinde pamuğun akla geldiğini ancak şu anda pamuğun can çekiştiğini ifade etti.


Pamuğun, tekstil ve konfeksiyon sanayisine sağladığı katma değerle ekonomide önemli bir paydaya sahip olduğunu ve istihdama ciddi oranda katkı sağladığını belirten Doğan, “Ülkemizde 5.2 milyon dekar alanda, 2.6 milyon ton kütlü pamuk üretimi yapılmaktadır. Son 2 yılda üretim artışlarına rağmen üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 60’larda kaldı. Ne yazık ki aradaki bu fark, ithalatla karşılanmakta ve milyarlarca dolar harcanmaktadır. İthalatın önüne geçilmesinin tek yolu da pamuk üreticisinin desteklenmesidir” diye konuştu.



"Prim kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olmalı"


Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşında pamuğun ilk sıralarda yer aldığını ve dünya genelindeki çiftçilerin beklenmeyen fiyat düşüşüne hazırlıksız yakalandığını dile getiren Doğan, şunları söyledi:


“Henüz ülkemizde hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun kilogramının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira, Ege Bölgesi’nde 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş, Çukurova Bölgesi’nde ise 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olacağı görülmektedir. Bilindiği üzere bu yıl ekimin gerçekleştirildiği Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre gübre, mazot, elektrik, zirai ilaç gibi girdilerde önemli oranlarda artış yaşandı. Haliyle üreticilerimizin birim maliyetleri oldukça yüksektir. Pamuk hasadına çok az bir süre kala bu dönemde dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüş, üreticilerimizi endişelendirmektedir. Bu nedenle 2019 yılı destekleme tebliği bir an önce açıklanmalı, pamuk primlerinde gerekli düzenleme yapılmalı, prim kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin primi hemen ödenmelidir. Pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesi teşvik edilmelidir.”


Basın açıklamasına Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren ziraat odası başkanları, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
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