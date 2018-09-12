Pamuk alım ücretleri üreticiyi sevindirdi

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, yaptığı açıklamada, önceki gün Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (ÇUKOBİRLİK) pamuk fiyatlarını en yüksek randımanda 4,6 lira olarak açıklandığını hatırlattı.

Ahmet Eyyüpoğlu, bu fiyatın iyi olduğunu ancak pamuk desteklemelerinde artış beklediklerini ifade etti.

Pamuk fiyatlarının çiftçiyi tatmin edeceğini vurgulayan Eyyüpoğlu, "Çiftçilerimiz pamuğun durumundan endişe etmesin, inşallah geçen yıl olduğu gibi bu sene de ikinci bir 'altın yıl' yaşayacağız." diye konuştu.

Pamuk hasadı sırasında çiftçilerden dikkatli olmaları isteyen Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Önceki gün ÇUKOBİRLİK pamuk fiyatlarını açıkladı. Çiftçiler olarak bu fiyatı makul bulduk ve üreticimiz rahat bir nefes almış oldu. Bunun yanında çiftçilerden ricam; kaliteli ilaç kullansınlar temiz ve özenli toplanmasına da dikkat etsinler. Bu yüzden Ege ile Şanlıurfa pamuğu arasında fiyat olarak oluyor. İlacın kaliteli olmasına ve temiz olmasına dikkat edilsin. Geçen hafta Ulusal Pamuk Konseyinin seçimleri vardı, ardından bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda pamuk desteklemesinin de artırılması gerektiği sonucu çıktı. Aynı şekilde pamuk destekleme rakamlarında da artış beklemekteyiz. İnşallah pamuk üreticisi açısından bol bereketli bir yıl olur."

"Kuru tarım alanlarında destekleme rakamları artırılmalı"

Eyyüpoğlu, bölgelerindeki tahıl üreticilerinin ise kötü bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Kuru tarım yapan, özellikle buğday, arpa ve mercimek eken çiftçilerimiz gübre ve mazot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu yıl zor durumda. Kuru tarım alanlarında destekleme rakamlarının artırılmasını talep ediyoruz." dedi.