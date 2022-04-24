Pek çok gıda ürününde kullanılan palm yağının yararlı mı zararlı mı olduğu merak ediliyor. Peki, palm yağı nasıl üretiliyor? Palm yağının içinde ne var?

Palm yağı nedir? Palm yağı neyden üretiliyor?

Palm yağı, palmiye yağı veya hurma yağı, palmiye meyvesinden elde edilen bir yarı katı bitkisel yağdır. Gıda üretiminde, kozmetik ürünlerinde ve biyoyakıt olarak kullanılmaktadır.

Palm yağı üretimi, çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle çevreci grupların ele aldığı konulardan biridir. Bu yağın en çok üretildiği ülkelerden olan Endonezya ve Malezya'nın çok sayıda yağmur ormanını üretim alanına dönüştürmesinden ötürü Sumatra orangutanı, Sumatra gergedanı, Borneo gergedanı, Sumatra fili, Borneo fili, Sumatra kaplanı gibi bazı canlılar nesli tükenme tehlikesi altına girmektedir.

Palm yağı hangi ürünlerde kullanılıyor?

Palm yağı gıdadan temizlik ürünlerine kadar pek çok ürünün içerisinde bulunuyor. Dondurulmuş hamur işlerinde, çikolatalarda ve margarinlerde palm yağı kullanılıyor. Ayrıca ruj yapımında da palm yağı tercih ediliyor.

Palm yağı zararlı mı? Palm yağı sağlığa zarar veriyor mu?

Palm yağı üzerinde pek çok çalışmanın yürütüldüğü biliniyor. Palm yağının sağlık için zararlı olduğu özellikle kanserojen içerdiği yönünde iddialar bulunuyor. 2017'de Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA) palmiye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilmesi halinde, diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen madde ortaya çıkarttığını açıkladı.