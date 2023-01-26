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Ekonomi Palandöken’den elektrik indirimi talebi
Ekonomi

Palandöken’den elektrik indirimi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kullandığı elektriğe de indirim yapılmasını beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 17:47:00 -
Palandöken’den elektrik indirimi talebi

Sanayide kullanılan elektrik fiyatlarına yüzde 12 oranında indirim yapılmasının olumlu olduğunu ancak aynı indirimin esnaf ve sanatkar işletmelerine de yapılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bakkalın, kasabın buzdolabı, et çekme makinası, terzinin ütüsü gibi cihazlarla her gün kullanımı muhakkak olan lamba, ışıklı levhalar artık bu fiyatlardan dolayı esnafımız faturalarını ödemekte güçlük çekiyor. Sanayi sektörüne uygulanacak olan yüzde 12’lik indirimin esnaf ve sanatkar kesimine de uygulanmalı. Ülkemizde 3’lü tarife sistemi var. Konutlar, sanayi ve ticaret. Bu da gösteriyor ki esnafımız konutlardan ve sanayiciden daha fazla elektrik faturası ödemektedir. Zaman kaybedilmeden indirim kapsamına esnafımız da alınmalı” dedi.

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