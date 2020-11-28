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Spor Palandöken'deki yapay buz parkı adrenalin tutkunlarını bekliyor
Spor

Palandöken'deki yapay buz parkı adrenalin tutkunlarını bekliyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar: - "Palandöken Dağı'ndaki yeni kazanımlarımızdan bir tanesi de buz duvarı oldu. Suni buz duvarı özellikle su ile donduruluyor ve sporcuların tırmanışına hazır hale getiriliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:29:10 -
Palandöken'deki yapay buz parkı adrenalin tutkunlarını bekliyor

ERZURUM (AA) - Kış turizminin "parlayan yıldızı" Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkının açılışı yapıldı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kayak merkezindeki güney pistinin alt noktasında bu yıl yeniden yapılan buz parkı, adrenalin tutkunlarını ağırlayacak.

Yakındaki dereden boru hattı ile su çekilen ve bahçe sulama sisteminin kullanıldığı buz parkında, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından kısa sürede buz kütleleri oluştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın yanı sıra Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ve Erzurum Kayak Kulübü sporcularının ilk deneme tırmanışı yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması nedeniyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Buz parkı, kayak sezonunun açılmasıyla Palandöken'e gelecek turistlere kayak yapmanın yanında buz tırmanışı imkanı sağlayarak adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla buz tırmanışı duvarını açtıklarını söyledi.

Federasyonun geçen yıl şampiyona düzenlediğini anımsatan Başar, şöyle konuştu:

"Federasyon olarak bu bölgede ve Erzurum'da yoğun olarak faaliyet gösteriyoruz. Palandöken Dağı'ndaki yeni kazanımlarımızdan bir tanesi de buz duvarı oldu. Suni buz duvarı özellikle su ile donduruluyor ve sporcuların tırmanışına hazır hale getiriliyor. Bu ülkemizde tek duvar. Federasyonumuza bağlı birçok sporcumuz burada antrenman yapıyor ve yarışmalara hazırlanıyor. Bu sene federasyon olarak bu bölgede yoğun eğitim ve kamp programlarımız olacak."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da kayak merkezinde yeni sezona yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Mart ayında yeni bir uygulamayla güneş bakışı olmayan bir yerdeki vadi kısmında yaklaşık 22 bin metre küp kar sakladıklarını aktaran Altundağ, "Mevsim nedeniyle 14 bin metre küp karı muhafaza ettik. Bunu da pistimize serip daha sonra suni karlama sistemlerini çalıştırarak şu anda kayak merkezimiz hazır hale geldi. 4 Aralık'ta yeni sezon açılışını pandemi tedbirlerine uyarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

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