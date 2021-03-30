Palandöken: Herkes elini taşın altına koymalı

Salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi ve kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi için kurallara her zamankinden daha çok uyulması gerektiğine işaret eden Palandöken, son günlerde ülke genelinde vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının esnafı ve vatandaşları tedirgin ettiğini belirtti. Palandöken, HES kodu ile müşteri alan, maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyan esnafın yeni bir kapanma ile karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan daha fazla duyarlılık beklediğinin altını çizerek tüm kesimlerin olayın ciddiyetini daha iyi idrak ederek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.