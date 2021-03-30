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Ekonomi Palandöken: Herkes elini taşın altına koymalı
Ekonomi

Palandöken: Herkes elini taşın altına koymalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, “Kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi ve piyasada çarkların dönebilmesi için herkes elini taşın altına koymalı” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:01:00 -
Palandöken: Herkes elini taşın altına koymalı

Salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi ve kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi için kurallara her zamankinden daha çok uyulması gerektiğine işaret eden Palandöken, son günlerde ülke genelinde vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının esnafı ve vatandaşları tedirgin ettiğini belirtti. Palandöken, HES kodu ile müşteri alan, maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyan esnafın yeni bir kapanma ile karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan daha fazla duyarlılık beklediğinin altını çizerek tüm kesimlerin olayın ciddiyetini daha iyi idrak ederek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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