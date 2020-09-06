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Aktüel Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "6 Eylül Savunma Günü" etkinliği
Aktüel

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "6 Eylül Savunma Günü" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-09-06 23:06:22 -
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "6 Eylül Savunma Günü" etkinliği

ANKARA (AA) - Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde "6 Eylül Pakistan Savunma Günü" kutlandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin ev sahipliğinde, sefaretin bahçesinde "6 Eylül Pakistan Savunma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Pakistanlı şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Büyükelçiliğin bahçe duvarına, üzerinde Pakistanlı şehit askerlerin resimlerinin bulunduğu ''Pakistan'ın Şehitlerine Saygı'' yazılı pankart açıldı.

Büyükelçi Qazi, Pakistan milli marşının okunmasıyla başlayan kutlamada yaptığı konuşmasında, 6 Eylül'ün, Pakistan tarihindeki önemini vurgulayarak ''Bugün şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz gündür.'' dedi.

Pakistan'ın yıllarca terör ve düşük yoğunluklu çatışmalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Büyükelçi Qazi, şunları kaydetti:

''Allah'ın izniyle, milletimizin, ordumuzun ve kolluk kuvvetlerimizin gayretiyle bütün bu güçlüklere karşı koyup güçlü bir devlet olmayı başardık. Bugün Pakistan gelişmiş bir refah devleti olma yolunda ilerlemektedir ve entegre olmuş güçlü bir savunma gücüne sahiptir. Bizler millet olarak kendimizi, Pakistan'ı herkesin barış içinde yaşadığı demokratik bir refah devleti haline getirmeye adadık.''

Pakistan mutfağının lezzetlerinin de tadıldığı programa yabancı misyon şefleri, askeri temsilciler ve davetliler katıldı.

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