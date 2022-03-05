Pakistan'daki saldırıyı üstlendiler!

Pakistan'ın Peşaver şehrinde Şiilere ait bir camiyi hedef alan saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.

Dün Cuma namazı sırasında hedef alınan ve Şii halka ait olduğu belirtilen camideki bombalı saldırıda 57 sivil hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi ise yaralanmıştı.

Yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenen DAEŞ, saldırının Afganistan asıllı bir DAEŞ mensubu tarafından düzenlenen bir canlı bomba saldırısı olduğunu ifade etti.

Açıklamada DAEŞ, saldırıda yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğünü ve 200 kişinin de yaralandığını ifade etti.