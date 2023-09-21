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Dünya Pakistan'da seçimler ocak ayında yapılacak
Dünya

Pakistan'da seçimler ocak ayında yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-09-21 16:49:00 -
Pakistan'da seçimler ocak ayında yapılacak

Pakistan'da genel seçimler Ocak 2024'ün son haftasında yapılacak.

Pakistan'da genel seçimler Ocak 2024'ün son haftasında yapılacak.

Pakistan Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 54 günlük seçim programının ardından genel seçimlerin 2024 Ocak ayının son haftasında düzenleneceği belirtildi.

Ön seçim listesinin 27 Eylül'de, nihai listenin ise 30 Kasım'da yayınlanacağı belirtildi.

Pakistan Meclisi, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin görevden ayrılan Başbakan Şahbaz Şerif'in gönderdiği meclisi feshetme bildirisini onaylamasının ardından 9 Ağustos'ta feshedildi.

12 Ağustos'ta Belucistan eyaletinden Senatör Anwaar-ul-Hak Kakar, Pakistan Başbakan vekili olarak atandı. (İLKHA)
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