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Dünya

Pakistan’da kanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-04-24 20:42:00 -
Pakistan’da kanlı saldırı

Pakistan’ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde Terörle Mücadele Departmanı’na (CTD) ait bir karakola düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan’da karakola intihar saldırısı düzenlendi. Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swat bölgesindeki Kabal kentinde bulunan Terörle Mücadele Departmanı’na (CTD) ait bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Polis memuru Shafi Ullah Gandapur yaptığı açıklamada, karakolun içerisinde iki patlama meydana geldiğini aktararak, karakolun patlamaların etkisi ile çöktüğünü ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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