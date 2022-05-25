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Dünya Pakistan'da İmran Han destekçilerinin başkente yürüyüşü başladı
Dünya

Pakistan'da İmran Han destekçilerinin başkente yürüyüşü başladı

Pakistan hükümeti, eski Başbakan İmran Han'ın destekçilerinin iktidarı erken seçime zorlamayı planlayan protesto yürüyüşlerini yasaklama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 14:39:00 -
Pakistan'da İmran Han destekçilerinin başkente yürüyüşü başladı

Pakistan hükümeti, eski Başbakan İmran Han'ın destekçilerinin iktidarı erken seçime zorlamayı planlayan protesto yürüyüşlerini yasaklama kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar, Han'ın ülke genelindeki destekçilerinin evlerine düzenlenen baskınlar sırasında bir polis memurunun öldürülmesi sonrasında açıklandı. Han destekçileri başkent İslamabad'a doğru bir yürüyüş gerçekleştirecekti.

Kabinenin yürüyüşleri yasaklamaya onay verdiğini söyleyen ve Han'ı ülkede iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçlayan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, "Kimsenin başkenti kuşatmasına ve taleplerini zorla kabul ettirmesine izin verilmeyecek." dedi.

Ülke genelinde Han'ın destekçilerine yönelik baskınlar sırasında 400 kişi gözaltına alındı. PTI'den birçok üst düzey isim, baskınların devam etmesi halinde karşılıklar verileceğini vurguladı.

Eski Başbakan Imran Han, destekçilerini başkent İslamabad'da toplanmaya çağırmış ve hükümetin erken seçimi kabul edinceye dek protestolarına devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümetin engellemelerine rağmen yürüyüşün sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News

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