  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri sokaklara indi
Dünya

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri sokaklara indi

Yeniakit Publisher
2024-08-05 23:59:00 -
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri sokaklara indi

Pakistan'da on binlerce kişi tutuklanmasının birinci yıl dönümünde eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için sokaklara akın etti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Swabi kentinde, Han'ın tutuklanmasının birinci yıl dönümünde on binlerce destekçisi bir araya geldi.

Han'ın serbest bırakılması talebiyle toplanan göstericiler, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) bayrakları sallayarak, eski başbakan lehine sloganlar attı.

PTI partisinden üst düzey yetkililer, gösteride yaptıkları konuşmalarda, detay vermeden Han'ın yakında aralarında olacağını savundu.

Hayber Pahtunhva Eyalet Başbakanı ve PTI üyesi Ali Amin Gandapur da göstericilerden, yakın zamanda İslamabad'da düzenlenmesi planlanan yürüyüşe hazırlanmalarını istedi.

Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Füze entegre edildi! Pakistan ülkesi anlaştı: JF-17 savaş uçakları nükleer harp başlıklı seyir füzesi atabilecek
Füze entegre edildi! Pakistan ülkesi anlaştı: JF-17 savaş uçakları nükleer harp başlıklı seyir füzesi atabilecek

Dünya

Füze entegre edildi! Pakistan ülkesi anlaştı: JF-17 savaş uçakları nükleer harp başlıklı seyir füzesi atabilecek

Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu!
Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu!

Dünya

Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu!

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti

Dünya

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti

Bill Gates'e rest çekince koltuğundan olmuştu: Pakistan hükümeti İmran Han’ın partisini de kapatıyor!
Bill Gates'e rest çekince koltuğundan olmuştu: Pakistan hükümeti İmran Han’ın partisini de kapatıyor!

Dünya

Bill Gates'e rest çekince koltuğundan olmuştu: Pakistan hükümeti İmran Han’ın partisini de kapatıyor!

Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü
Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü

Dünya

Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü

Pakistan'dan Türkiye açıklaması
Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Dünya

Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Helal olsun! Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıyacaklar
Helal olsun! Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıyacaklar

Dünya

Helal olsun! Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıyacaklar

Pakistan'daki protestolarda 4 ölü
Pakistan'daki protestolarda 4 ölü

Yerel

Pakistan'daki protestolarda 4 ölü

Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı
Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı

Dünya

Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı

Pakistan'dan ücretsiz vize hamlesi!
Pakistan'dan ücretsiz vize hamlesi!

Dünya

Pakistan'dan ücretsiz vize hamlesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23