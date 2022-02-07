Pakistan'da bombalı saldırı: Yaralılar var
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Ketta şehrinde askeri aracın geçişi sırasında motosiklete yüklü bomba infilak etti.
Bombalı saldırı sonucu 2 asker yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde dün, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir canlı bomba etkisiz hale getirilmişti. Canlı bombanın Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu belirtilmişti.