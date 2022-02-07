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Dünya Pakistan'da bombalı saldırı: Yaralılar var
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: Yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 16:44:00 -
Pakistan'da bombalı saldırı: Yaralılar var

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Ketta şehrinde askeri aracın geçişi sırasında motosiklete yüklü bomba infilak etti.

Bombalı saldırı sonucu 2 asker yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde dün, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir canlı bomba etkisiz hale getirilmişti. Canlı bombanın Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu belirtilmişti.

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