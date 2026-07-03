Pakistan yönetimi Afganistan'da yaptıkları sivil katliamını savundu!

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Andrabi, en az 36 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıları savundu ve "saldırılarda teröristlerin hedef alındığını" iddia etti.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyordu.

Andrabi, saldırıları "Pakistan'ın meşru müdafaa hakkını kullanması" olarak nitelendirdi.

Saldırının Karaçi'deki bir saldırıya karşılık olarak düzenlendiğini savunan Andrabi, "Pakistan'daki saldırıların devam etmesi halinde ülkesinin bu saldırıların da süreceği" mesajını verdi.

Pakistan ordusu, 28 Haziran gecesi Afganistan'ın doğusundaki sivil alanları hedef almıştı.

Saldırılarda en az 36 sivil katledildi, 163 sivil de yaralandı.

Paktiya ilinin Çamkani ilçesine bağlı Manduail köyünde Pakistan savaş uçakları bir sivil konutu bombaladı. Saldırı sonucunda evdeki yaşlı bir erkek ve bir çocuk hayatını kaybetti, ailenin diğer üyeleri ise yaralandı. Ardından yerel halkın kurtarma çalışmaları için bölgede toplanması üzerine aynı yer ikinci kez bombalandı. Bu saldırıda 28 kişi can verdi, 158 kişi de yaralandı.

Paktika vilayetinin Giyan ilçesine bağlı Valust köyündeki bir evin bombalanması sonucu çoğu kadın ve çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kunar vilayetinin Manugay ilçesine bağlı Barolo köyünde bir sivile ait ev bombalandı. Can kaybı bildirilmedi, ancak ev tamamen yıkıldı ve ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Mepa News