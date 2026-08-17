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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, İngiltere Başbakanı Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.

 

"HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNDE ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDEDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi söyledi.

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