Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı: Genç kardeşlerim için hayırlı olsun
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları için, “YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Bilindiği üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirmişti.
2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek.