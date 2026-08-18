Bu sene rekor bekleniyor! İtalyanlar yetiştirmekten vazgeçti, Bursa zirveye çıktı

Santa maria armudunun kabuk inceliği ve aroma farklılığıyla Gürsu'da en kaliteli haline ulaştığını dile getiren Dönmez, şunları söyledi: "Coğrafi işaret tescilli santa maria genellikle Bursa'da ve özellikle Gürsu'da yetiştiriliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de ekim var ancak bu çeşitte Bursa ve Gürsu açık ara lider konumda. Normalde Türkiye üretiminin yaklaşık 120-130 bin ton civarında olduğunu düşünüyoruz sadece santa marianın. Onun da Bursa olarak bakarsanız en az 100 bin tonunu üretiyoruz. Gürsu olarak da normal rekolte olursa 50-55 bin ton ama bu sene belki rekor seviye olan 75 bin tonlara çıkan bir ürün bolluğu var."