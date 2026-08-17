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Dünya Trump, Güney Kore'nin kendisini çok kızdırdığını açıkladı: İran için aradım ‘hayır’ dediler! Ben de ‘bir dakika’ dedim!
Dünya

Trump, Güney Kore'nin kendisini çok kızdırdığını açıkladı: İran için aradım ‘hayır’ dediler! Ben de ‘bir dakika’ dedim!

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Trump, Güney Kore'nin kendisini çok kızdırdığını açıkladı: İran için aradım ‘hayır’ dediler! Ben de ‘bir dakika’ dedim!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore karşısında milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi savunduklarını ancak bu ülkenin, İran'la savaşırken kendilerine destek vermeyi reddetmesinden rahatsız olduğunu belirtti. Aradığında "Hayır" cevabını aldığını aktaran Trump "Ben de bir dakika” dedim. Bu çok tuhaf? Hemen Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların azaltılması talimatını verdim” dedi. Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u anladığını da söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından Güney Kore ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.

Trump, uzun yıllardır milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi askeri açıdan Kuzey Kore'ye karşı koruduklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını savundu.

"Güney Kore'yi korumak için milyarlarca dolar harcıyoruz, aynı şey NATO için de geçerli, Avrupa'yı Rusya'dan korumak için yüz milyarlarca dolar harcıyoruz" diyen Trump, Güney Kore liderini İran'la savaşta ABD'ye destek vermesi için aradığında "Hayır" cevabını aldığını aktardı.

"Ben de bir dakika dedim. Orada, komşunuz Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var ama İran'da yapılacak çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu çok tuhaf." diye konuşan Trump, Seul'ün bu tavrını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

KENDİSİ BİR ÇOK KİŞİDEN HOŞLANMIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir ilişkisinin olduğunu ve onun kendisine saygı duyduğunu aktaran Trump, "Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor, Biden'dan ve Obama'dan hoşlanmıyordu ancak benimle iyi bir ilişkisi var." ifadesini kullandı.

Trump, kendi başkanlığı döneminde Kuzey Kore'nin Güney Kore için "büyük bir tehdit olmadığını" ima ederek, Seul ile ortak askeri tatbikatları azaltma yönündeki kararını savundu.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, hem çok maliyetli olması hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

EMLAK KRALINDAN DÜNYA SİYASETİNE KIRAATHANE DİPLOMASİSİ: TRUMP’IN "BİR DAKİKA" ŞOKU! Uluslararası ilişkileri New York’ta kupon arazi kapatma pazarlığı sanan emlak kralımız Donald Trump, yine diplomasi dehasıyla gözlerimizi yaşartıyor! Koskoca Güney Kore’yi, sanki mahalle bakkalından veresiye sigara ister gibi aramış. Telefondaki "İran'la kapışıyoruz, hadi siz de gelin" teklifine "Hayır" cevabını alınca yaşadığı o derin felsefi şok ise tam bir komedi. İttifak hukukunu "Ben de bir dakika dedim!" kıraathane çıkışıyla yönetmeye çalışması, hırsını alamayıp "Hemen askeri tatbikatları azaltın, oynamıyorum sizinle!" diye çocuk gibi küsmesi tam bir vizyon paçası. Bir yanda Seul'e trip atarken, diğer yanda nükleer füzelerle havai fişek gösterisi yapan Kim Jong-un’u "anladığını" söylemesi de stratejik zekasının(!) zirvesi olsa gerek. Trump, küresel siyaseti bir holding gibi "Ben ne dersem o olur" kafasıyla yürütmeye çalışıp kasım kasım kasılırken, aslında her hamlesinde kendi bacağına sıkıyor. Büyük işler başardığını sanıp ter dökerken, farkında olmadan kendi üstüne su döküp ıslanan o sakar stajyerlerden hiçbir farkı kalmıyor!
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