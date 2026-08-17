Eski Türkiye artığı hakkında soruşturma… Kuyruk acının sebebi bu mu Türker?

2023 senesinde katıldığı bir yayında iktidarın "acılı veya acısız" gideceğini öne sürerek tehdit diline sarılan ve hakkında soruşturma başlatılan emekli Amiral Türker Ertürk’ün hezeyanları tepki çekmeye devam ediyor. Kamuoyu, Ertürk’ün milli iradeyi hedef alan bu tehditlerinin arkasındaki "kuyruk acısının" sebebini yakından tanıyor!..

Ertürk’ün konuşması, kendi yakın çevresi tarafından yeniden dolaşıma sokuldu. Söz konusu konuşmanın tam da Terörsüz Türkiye süreci meyvesini vermeye başladığı günlerde kemalistler tarafından yeniden gündeme getirilmesi dikkat çekti. Eski bir konuşmanın neden yeniden gündeme sokulduğu çok geçmeden anlaşıldı.

"SEKÜLER PYD OLSUN" DEMİŞTİ

Türker Ertürk, geçmişte terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısına yönelik skandal sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Ertürk, Türkiye’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı yürütülen mücadeleyi hedef alarak, Türkiye sınırında “radikal İslamcılar” olacağına PYD’nin olmasını istemişti. Bunun gerekçesi olarak ise PYD’nin seküler olmasını göstermişti.

Ertürk, “O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin” demişti.

TERÖR BİTİNCE CANINIZ MI YANDI?

“Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda yürütülen tarihi hamlelerle PKK tamamen feshedilip PYD, YPG ve PKK unsurları tamamen silah bırakırken, YPG'nin de Suriye idari yapısına entegre olmasıyla bölge terör bataklığından arındırıldı.

Ancak geçmişte “Sınırımızda İslamcılar olacağına seküler PYD’liler olsun” diyerek bu yapılara adeta arka çıkan Ertürk’ün, terör örgütlerinin tasfiye edilmesiyle sanki canı yandı!..

Ve bu büyük kuyruk acısıyla milli iradeyi hedef alan kaos çığırtkanlığı ve tehditleri, kendi çevresi tarafından yeniden gündeme getirildi.

Hakkında başlatılan yasal soruşturma süreci devam eden Ertürk'ün kaos çığırtkanlığına soyunan bu ifadeleri, kamuoyunda “vesayet özlemi ve terör örgütlerinin aldığı ağır yenilginin dışa vurumu” olarak yorumlandı. Vatandaşlar, “Süreç başarılı olacak, siz de ağladığınızla kalacaksınız” yorumları yaptılar.