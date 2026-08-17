  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gıda, temiz su, tıbbi yardım… İHH Gazzelinin yarasını sarıyor Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün Şamil Tayyar ile Erkan Mumcu birbirine girdi! Tayyar: Ayık değilken klavyeden uzak dur! Mumcu: Gel yüzüme söyle! Yiyor mu? Milletvekili Doğan Bekin’den uyarı! Siyonist ve ABD planlarına karşı Mekke Anlaşması revize edilmeli! 40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış Can Ataklı, İmamoğlu taraftarlarının sinir uçlarıyla oynuyor “İmamoğlu olamıyor herhalde Özel aday olur” CHP’li isimden Sözcü spikerine sert tepki: “Sen ne utanmaz yalancı ve müfterisin!” Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı Yenilgiyi kabullenemeyen Trump'tan komik savunma! En azından onların nükleeri yok
Gündem Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atama işlemleri tamamlandı
Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atama işlemleri tamamlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atama işlemleri tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atama işlemleri tamamlandı. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, açıklamalar yaptı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Fidan, EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bakanlık makamının onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

 

Ali Fidan, ayrıca Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının yapıldığını kaydetti.

Terfi ve atama işlemlerinin yarın saat 00.00 itibarıyla "PBS.NET" üzerinden personele duyurulacağını aktaran Fidan, "Bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarımıza yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Polis, şüpheli eşi tutukladı! 14 yıllık cinayetin sırrını DNA çözdü
Polis, şüpheli eşi tutukladı! 14 yıllık cinayetin sırrını DNA çözdü

Yerel

Polis, şüpheli eşi tutukladı! 14 yıllık cinayetin sırrını DNA çözdü

Polisten film gibi uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Polisten film gibi uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Gündem

Polisten film gibi uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Ankara’da polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu
Ankara’da polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Gündem

Ankara’da polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Siyonist işgalcilerden alçak provokasyon! Fanatik Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi
Siyonist işgalcilerden alçak provokasyon! Fanatik Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi

Gündem

Siyonist işgalcilerden alçak provokasyon! Fanatik Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23