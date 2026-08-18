Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı
Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nın (iGeo 2026) madalya töreni, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 50 ülkeden gelen genç coğrafyacıların yarıştığı olimpiyatta 16 altın, 31 gümüş ve 47 bronz olmak üzere toplam 94 madalya sahiplerini buldu. Türkiye, dört öğrencisinin tamamının gümüş madalya kazanmasıyla organizasyonda dikkat çekici bir başarıya imza attı.