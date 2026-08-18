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Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

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Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nın (iGeo 2026) madalya töreni, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 50 ülkeden gelen genç coğrafyacıların yarıştığı olimpiyatta 16 altın, 31 gümüş ve 47 bronz olmak üzere toplam 94 madalya sahiplerini buldu. Türkiye, dört öğrencisinin tamamının gümüş madalya kazanmasıyla organizasyonda dikkat çekici bir başarıya imza attı.

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Foto - Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

Türk Coğrafya Kurumu'nun ev sahipliğinde 11-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen iGeo 2026, madalya töreniyle tamamlandı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç coğrafyacılar, bir hafta boyunca yazılı sınav, multimedya testi ve saha çalışmasından oluşan zorlu programda mücadele etti.

#2
Foto - Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

Olimpiyatta ev sahibi Türkiye adına yarışan milli takım, gösterdiği istikrarlı performansla organizasyona damga vurdu. Türkiye Milli Takımı'nın dört öğrencisinin tamamı gümüş madalya kazandı. Böylece Türkiye, olimpiyat genelinde bütün öğrencileri aynı madalya derecesini alan ve bu dört öğrencinin tamamını gümüş madalyayla buluşturan ülke oldu.

#3
Foto - Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

Türkiye'nin madalya kazanan gençleri: İhsan Kubilay Akyel Ege Çetin Mehmet Efe Benderlioğlu Emir Kerem Kılıç

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Foto - Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

Bu sonuç, Türkiye'nin genç coğrafyacılarıyla elde ettiği takım başarısını uluslararası platformda görünür hale getirdi. DÖRT ÜLKE İKİŞER ALTIN MADALYAYLA ZİRVEYİ PAYLAŞTI Olimpiyatın en prestijli derecesi olan altın madalyalarda Kazakistan, Litvanya, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri ikişer altın madalya kazanarak zirveyi paylaştı.

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Foto - Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

Altın madalyaların dağılımında ayrıca Endonezya iki altın madalya elde ederken, Almanya, Belarus, Moğolistan, Sırbistan, Letonya ve Yeni Zelanda birer altın madalya kazandı.

#6
Foto - Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

iGeo 2026'nın dikkat çeken sonuçlarından biri İran'dan geldi. İran, iGeo tarihindeki ilk madalyasını İstanbul'da kazandı. İranlı yarışmacı Helia Khodabandelou, bronz madalya elde etti.

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Foto - Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

İran takımı ayrıca gençlerin bilimsel sunum ve görsel tasarım yeteneklerini sergilediği Poster Yarışması'nda birincilik ödülünün sahibi oldu. Böylece İstanbul'daki organizasyon, İran açısından hem ilk iGeo madalyasının hem de Poster Yarışması birinciliğinin kazanıldığı organizasyon olarak öne çıktı.

#8
Foto - Türkiye'den tarihi başarı: 4 öğrencinin 4'ü de gümüş madalya kazandı

iGeo 2026'da madalyalar geniş bir uluslararası dağılım gösterdi. Verilen madalya listesine göre 38 ülke ve bölge en az bir madalya kazandı. Toplam madalya dağılımında: 4 madalya kazananlar: Kazakistan, ABD, Litvanya, Singapur, Letonya, Macaristan, Filipinler, Türkiye, Çin-Taipei. 3 madalya kazananlar: Endonezya, Belarus, Çin-Hong Kong, Slovakya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Hırvatistan. 2 madalya kazananlar: Avustralya, Estonya, Çin-Pekin, Polonya, Slovenya, Kanada, Kıbrıs, Japonya, Hollanda, Çekya, İsviçre. 1 madalya kazananlar: Almanya, Moğolistan, Sırbistan, Yeni Zelanda, Bosna-Hersek, Brezilya, Ukrayna, Özbekistan, Lihtenştayn, İran.

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