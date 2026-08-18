Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İki lider, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve iş birliği alanlarını ele aldı. Gündemde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler yer aldı.