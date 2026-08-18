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Gündem Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!
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Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

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Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İki lider, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve iş birliği alanlarını ele aldı. Gündemde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler yer aldı.

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