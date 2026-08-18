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Gündem Milli Dayanışma Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Milli Dayanışma Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

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AA Giriş Tarihi:

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Milli Dayanışma Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’de kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesini oluşturan düzenleme, Meclis’teki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasanın yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Kanunun hazırlanması ve Meclis’ten geçirilmesi sürecinde yapıcı tavır sergileyen siyasi partilere teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.”

“SÜRECİ AYNI TİTİZLİKLE YÖNETECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin bundan sonraki aşamalarında da şehit yakınları, gaziler ve toplumun hassasiyetlerinin gözetileceğini vurguladı.

Erdoğan, “Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alan yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı titizlikle yönetmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

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