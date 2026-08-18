Tuzla’da apartman görevlisi can verdi, tartışma başladı! Personel diye her iş yaptırılamaz
İstanbul Tuzla'da bir sitenin apartman görevlisinin temizlik için girdiği foseptik çukurunda hayatını kaybetmesi, görev tanımları ile ilgili tartışmaları tekrar alevlendirdi. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, "Bir kişinin görevinin kapıcı, temizlik görevlisi veya teknik personel olması, ona her işin yaptırılabileceği anlamına gelmez. Elektrik işi elektrikçiye, asansör işi yetkili servise, yüksek riskli işler ise bu konuda eğitimli ve donanımlı kişilere yaptırılmalıdır" diye konuştu.