Tuzla’da apartman görevlisi can verdi, tartışma başladı! Personel diye her iş yaptırılamaz

Sağır, site yöneticisinin, çalışanların görevlerini belirlerken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini bildirdi. Devam eden soruşturma tamamlanmadan herhangi bir kişinin suçlu ilan edilmesinin doğru olmayacağına işaret eden Sağır, "Çalışanın görevini kim belirledi? Talimatı kim verdi? İşin tehlikesi değerlendirildi mi? Uzman firma çağrılması gerekir miydi? Koruyucu ekipman ve eğitim sağlandı mı? Bunların tamamı soruşturulmalıdır. Yönetici olmak tek başına otomatik olarak suçlu olmak anlamına gelmez. Kimin hangi talimatı verdiği, hangi görevi ihmal ettiği ve bu ihmal ile ölüm arasında bağ bulunup bulunmadığı savcılık, bilirkişiler ve mahkeme tarafından ortaya konulacaktır." dedi.