Şii lider bile tepki gösterdi! İHA'larla vurmayın

Irak’ta Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda es-Sadr, İran’a ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarıyla Irak topraklarının hedef alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr, “Irak’ın düşman İHA’larıyla vurulması onurlu bir durumdur ancak İran’daki kardeşlerimizin İHA’larıyla Irak topraklarının vurulması üzüntü vericidir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Sadr, "Irak'ın düşman İHA'larıyla vurulması onurlu bir durumdur ancak İran'daki kardeşlerimizin İHA'larıyla Irak topraklarının vurulması üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Irak'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Sadr, söz konusu saldırıların "Bağdat'ta, Kürdistan'da ya da kutsal Irak'ın herhangi bir karışında Iraklı yetkilileri hedef alması durumunda" kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sadr, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na seslenerek, "Devrim Muhafızları'ndaki kardeşlerime tekrar söylüyorum, Irak topraklarını vurmayın, bu durum tam da düşmanları sevindirecek bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Barzani'nin özel ofisine düzenlenen saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bunun bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade ederek, saldırıyı kınamıştı.