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Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı

Pakistan, Karaçi yakınlarında LY-80 uzun menzilli hava savunma sistemini test etti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:11
Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı

Pakistan ordusu bugün Karaçi yakınlarında LY-80 uzun menzilli hava savunma sistemini teste tabi tuttu. Ordu, iki hafta süren Al-Bayza 2019 tatbikatının kapanışında LY-80 hava savunma sistemini ateşledi.   Pakistan ordusu Genelkurmay Başkanı Qamar Javed Bajwa perşembe günü yaptığı açıklamada, “LY-80 uzun menzilli hava savunma silah sisteminin kullanılması, ordunun hava savunma kolunun kapasitesini büyük ölçüde artırdı.” dedi.   Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han, Pakistan'ın genel hava savunma kabiliyetini pekiştiren LY 80'in başarılı testi için Pakistan ordusunu tebrik etti.   Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Asif Ghafoor ise resmi sosyal medya hesabından Al-Bayza tatbikatının kapanışından ve LY-80 uzun menzilli hava savunma sistemi testinden görüntüler paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:11
  1. Ordu
  2. Pakistan
  3. uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini ateşledi

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