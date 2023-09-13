Pakistan Uluslararası Havayolu şirketi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi: Dubai, Dammam'da durduruldu

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) iflasın eşiğinde olduğu ve 15 Eylül’e kadar 77,8 milyon dolar acil fon sağlanamadığı takdirde uçuşlarını askıya alacağı bildirildi

Geo News televizyonundaki habere göre, PIA’da çalışan üst düzey bir yönetici, havayolunun operasyonel uçaklarının 23’ten 16’ya düşürüldüğünü ve bunun da çok sayıda uçuşun iptal edilmesine yol açtığını belirtti.

Yetkili, uçak üreten Boeing ve Airbus gibi firmaların ödeme yapılmadığı için PIA’ya yedek parça tedarik etmeyi askıya aldığını, sınırlı uçuş operasyonları sebebiyle PIA’nın her gün milyonlarca rupi zarara uğradığını kaydetti.

15 Eylül'e kadar 77.8 milyon dolar lazım

Dammam Havalimanı’nda 1 ve Dubai Havalimanı’nda 4 PIA uçağının yakıt ödemesi yapmadığı gerekçesiyle durdurulduğunu anımsatan yetkili, PIA tarafından verilen yazılı güvencenin ardından söz konusu uçuşlara izin verildiğine işaret etti.

Yetkili, PIA’nın iflasın eşiğinde olduğunu ve 15 Eylül’e kadar 77,8 milyon dolar acil fon sağlanmadığı takdirde uçuşlarının askıya alınabileceğini söyledi. Öte yandan kaynaklar, PIA çalışanlarına maaş ödenemediğini de aktardı.

İflaslar zirveye ulaştı. 34 havayolu şirketi iflas etti

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonrasında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

Dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep olurken küçük şirketler bu durumdan en çok nasibini alanlar konumunda.

Son iflas haberi ise havacılık devlerinden geldi.

Havayolu taşımacılığı küresel salgın (Pandemi) döneminde en ağır darbeyi yiyen sektörlerden oldu. İflaslar zirveye ulaştı. 2019 yılında 34 havayolu şirketi iflas etti.

Sektör 2023 yılında toparlanmaya başlamıştı ki uçakların en büyük maliyetini oluşturan yakıt fiyatlarının yükselişi nedeniyle fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldı. İngiltere merkezli Flight Centre’ın verilerine göre havayolu şirketlerinin ekonomi sınıfı ve düşük maliyetli havayollarında ücretleri ortalama yüzde 36 arttı.

Bu da başlayan toparlanmanın hızını kesti. Toparlanma hız kesse de devam ediyor. Ancak toparlanmaya rağmen iflaslar yaşanıyor.

Toparlanan havayolu taşımacılığı sektöründe bu yılın sekiz aylık döneminde (Ocak-Ağustos) 9 şirket iflas etti.

Havacılık web sitesi ve podcast’i AllPlane.tv’nin derlediği verilere göre 2020’den bu yana 64 havayolu faaliyetlerini durdurdu.

FlightGlobal’ın stratejik içerik başkanı Murdo Morrison, sektörün diz çöktüğü üç yılın ardından seyahatlerin normale döndüğü halde havayolu iflaslarının yaşanmasını değerlendirirken Pandeminin, havacılık sektörüne ekonomik durgunluklardan, savaşlardan ve terör olaylarından daha fazla zarar verdiğini belirterek iflaslarda pandemi döneminde uğranan yıkımın etkisi olduğunu söylüyor.

Bu arada sektörde birleşme ve adını değiştirerek yola devam edenler de oldu. Örneğin İtalya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Alitalia ITA Airways oldu.

İngiltere’deki Cranfield Üniversitesi ve İspanya’daki Katalonya Açık Üniversitesi’nde hava taşımacılığı yönetimi alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Pere Suau-Sanchez de havayolu taşımacılığında yolcu sayısındaki artış ve doluluk alanındaki yükseliş ile yaşanan toparlanmaya rağmen sektörde iflas ve şirket birleşmelerinin devam edeceğini söylüyor.